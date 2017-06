Auto prallt gegen Baum - Drei Schwerverletzte nach Unfall in Hermeskeil

Wie die Polizei mitteilt, hatte die 18-jährige Fahrerin offenbar eine Privateinfahrt mit einer Parkplatzeinfahrt in Kell am See, Höhe Frohnhof, verwechselt. Beim versehentlichen Einbiegen in das Privatgrundstück mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit, verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug, welches gegen einen Baum prallte.

Die drei FarhzeugInsassen, die Fahrerin, eine Jugendliche und ein Kleinkind wurden mit schwerer Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein erheblicher Schaden an dem Fahrzeug, auch der Baum wurde beschädigt.