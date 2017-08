Nach Angaben der Polizei ist ein Autofahrer gegen 14.15 Uhr auf der Landstraße unterwegs gewesen und wollte auf die B 327 und L 166 zwischen Abtei und Malborn in Richtung Hermeskeil abbiegen.



Dabei nahm der Mann offenbar einem Motorradfahrer die Vorfahrt. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Biker wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Während der Unfallaufnahme war die Straße einspurig befahrbar.



Im Einsatz vor Ort war die Polizei Hermeskeil, das DRK aus Hermeskeil und Thalfang sowie ein Rettungshubschrauber.