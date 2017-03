BMW und Lieferwagen stoßen auf B 268 zusammen - 23-Jähriger leicht verletzt

Nach ersten Angaben der Polizei war ein Tiefkühllieferwagen am Nachmittag von Trier kommend in Richtung Zerf unterwegs. Vor dem Steinbachweiher in der Nähe von Paschel sei ein 23-Jähriger mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit dem Lieferwagen zusammengeprallt. Dabei kippte der Tiefkühllieferwagen auf die Seite. Der 23-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt, der Fahrer des Lieferwagens und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Lieferwagen liegt derzeit quer über die Fahrbahn und muss von einem Kran geborgen werden. Im Einsatz sind die Feuerwehr Zerf, das DRK Zerf, ein Notarzt und die Polizei Saarburg.