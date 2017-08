Der Hochwald sucht eine besondere Schönheitskönigin

Extra: WO STRAßEN GESPERRT SIND UND PARKEN MÖGLICH IST

Mascara, Goldlady, Baroness - alles klangvolle Namen früherer Titelträgerinnen. Im Rahmen der großen Tierschau der Verbandsgemeinde (VG) Kell wird am Montag, 28. August, wieder die schönste Milchkuh der Region zur Miss Hochwald gekürt. Auf diesen Höhepunkt der Traditionsveranstaltung im Anschluss an die Keller Kirmes wollen die Organisatoren nicht verzichten.Laut VG-Büroleiter Norbert Willems kämpfen insgesamt 17 Aussteller mit ihren Zuchtrindern um die begehrte Schärpe, mit der die Siegerin geschmückt wird. "Es sind wieder mehr als 50 Rinder dabei, so viele hatten wir schon länger nicht mehr", freut sich Willems. Vertreten seien insgesamt fünf Rassen: Holstein (31), Fleckvieh (14), Limousin (3), Charolais (2) und Glan-Rinder (2). Die Mehrheit der Züchter stamme aus den Landkreisen Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich. Es seien aber auch zwei Landwirte aus dem Saarland dabei.Nicht nur das Fachpublikum zieht es am Tag der Schau auf das Gelände am Sportplatz. Die Tierschau ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt, der auch stets viele Vertreter der Lokal-, Landes- und Bundespolitik anzieht. Das Programm startet mit dem Antransport der Tiere, die ab 9 Uhr auf das Festgelände gebracht werden. Danach beginnen die Prämierungen. Die Kühe werden in verschiedenen Kategorien und Altersklassen von fachkundigen Preisrichtern begutachtet. Dabei geht es unter anderem um schöne Euter, stabile Becken und einen kräftigen Körperbau. Unabhängig vom Urteil der Richter darf sich seit 2013 auch das Publikum beteiligen. Mittels Stimmkarten votieren die Besucher für ihre ganz persönliche "Lieblingskuh", die ebenfalls ausgezeichnet wird. "Es wird übrigens auch eine Kuh dabei sein, die in ihrem Leben schon 100 000 Liter Milch gegeben hat", kündigt Willems an. "Das ist für die Fachleute immer etwas Besonderes."Im Ring werden auch 31 Zuchtpferde vorgeführt - vom Haflinger bis zum arabischen Halbblut. Von den 16 Pferdehaltern kommen laut Willems 14 aus dem Landkreis Trier-Saarburg, einer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und einer aus Luxemburg. Auch bei den Pferden küren die Besucher ihren persönlichen Favoriten. Für die Kinder dürften die kleinen Shetland-Ponys ein besonderer Anziehungspunkt sein.Walburga Meyer, Leiterin der Touristinformation Kell und Vorsitzende des Vereins Hochwald-Ferienland, wird mit ihren Kolleginnen einen Infostand auf dem Gelände aufbauen, ebenso wie Vertreter des Naturparks Saar-Hunsrück. "Das hat sich bei den Besuchern herumgesprochen. Viele nutzen die Gelegenheit und informieren sich, was es Neues in Sachen Traumschleifen oder bei anderen touristischen Angeboten gibt", sagt Meyer. Auch Betriebe, die Artikel für Haus, Hof und Garten sowie Lebensmittel, Futter oder Grassamen anbieten, werden sich präsentieren. Den ganzen Tag über geöffnet ist das Kleintierzelt. Dort sind verschiedene Geflügel- und Kaninchenrassen zu bestaunen.Außerdem sind laut Willems diesmal vier Großesel und zwei Ziegen auf dem Gelände. In Züchterkreisen habe sich die VG-Tierschau - in diesem Jahr ist es die 56. Auflage - weit über die Hochwaldregion hinaus einen Namen gemacht. "Es kommen natürlich einige Landwirte und Leute, die sich für das Fachliche und den Wettbewerb besonders interessieren", sagt Tourismuschefin Meyer. Für viele Zuschauer sei die Schau aber auch "einfach ein nettes Umfeld und eine Gelegenheit, alte Bekannte wiederzusehen".Angekündigt hat sich auch die amtierende rheinland-pfälzische Milchkönigin Carina Hirschen aus Burg an der Mosel. Die Veranstalter rechnen mit mehreren Tausend Besuchern, für die separate Parkplätze neben dem Festgelände ausgewiesen werden (siehe Info). Bewirtung und musikalische Unterhaltung übernimmt der Musikverein "Concordia" Kell. Der Höhepunkt, die Kür der neuen Miss Hochwald, ist für 12.30 Uhr angekündigt. Dann entscheidet sich, wer Vorjahressiegerin Lancia aus Musweiler bei Wittlich beerben wird.Die Keller Kirmes beginnt am Samstag, 26. August, auf dem Dorfplatz neben der Pfarrkirche. Aus diesem Anlass gelten in der Zeit zwischen Donnerstag, 24. August, 8 Uhr, und Dienstag, 29. August, 8 Uhr, besondere Verkehrsregelungen im Ort. Darauf weist das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde-Verwaltung Kell am See hin. Die Kirchstraße wird von der Einmündung Bahnhofstraße/Brückenstraße bis zur Einmündung der Straße Am Herrenmarkt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ab Sonntag, 27. August, 7 Uhr, wird die Sperrung auf die Straßen Am Herrenmarkt, Bahnhofstraße bis zur Einmündung Marktstraße, Brückenstraße bis zur Einmündung Marktstraße, In der Huf bis zur Einmündung Gartenfeldstraße, Schulstraße bis zur Einmündung Gartenfeldstraße sowie Wiesplätzchen bis zur Einmündung Bartholomäusstraße ausgedehnt. Der gesamte Verkehr wird innerorts umgeleitet, die Wege sind ausgeschildert. Parkmöglichkeiten während der Kirmes gibt es in der Schulstraße und im Wiesplätzchen. Für die Besucher der Verbandsgemeinde-Tierschau am Montag, 28. August, werden Parkplätze in der Nähe des Sportplatzes eingerichtet. Parkanweiser zeigen den Weg. Laut Ordnungsbehörde darf auf keinen Fall beidseitig der Landesstraße 143 geparkt werden, weil dadurch die Rettungsfahrzeuge behindert wären.