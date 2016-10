Die VG Kell und die Kommunalreform: Wie Geschichte die aktuelle Diskussion prägt

Kell am See/Saarburg. Glücklich waren die Saarburger 1969 nicht, als der Kreis Saarburg aufgelöst wurde. Das hatte vordergründig zunächst den Grund, dass die frühere Kreisstadt plötzlich keine Kreisaufgaben mehr zu erfüllen hatte und die Verwaltung nach Trier umzog. Der seinerzeitige Landrat Dieter Braun-Friderici (Landrat des Kreises Trier von 1964 bis 1969 und des Kreises Trier-Saarburg von 1969 bis 1983) stellte fest, dass "die ehemalige Kreisstadt Saarburg den Verlust der Kreisverwaltung noch nicht überwunden" habe. Er versprach, dass "der neue Kreis aber um Abhilfe bemüht" sei.

Kommunal- Reform

Dazu kam, dass mit der Gründung der Verbandsgemeinde Saarburg ein Jahr später große Teile des Amtes Saarburg-Ost der VG Kell am See zugewiesen wurden. Im Einzelnen waren das die Ortschaften Baldringen, Greimerath, Hentern, Paschel, Schömerich, Vierherrenborn und Zerf. Diese Gemeinden bildeten gemeinsam mit den Hochwaldorten Heddert, Kell, Lampaden, Mandern,Schillingen und Waldweiler die neu gegründete VG Kell am See.Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass der westliche Teil der VG Kell sich auch aktuell mehr an Saarburg orientiert, während der östliche Teil mehr in Richtung des Raumes Kell-Hermeskeil tendiert. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in einer Bürgerbefragung aus dem Jahr 2012 wider. Damals entschieden sich sieben Gemeinden für einen Zusammenschluss mit der VG Saarburg, fünf Kommunen für die Fusion mit der VG Hermeskeil und Lampaden als einzige Ortschaft für ein Zusammengehen mit der VG Ruwer.Im Streit um die Fusionspläne der VG Kell am See verläuft also ein Riss zwischen den alten Saarburg-Ost-Gemeinden und den Hochwaldgemeinden, der sich historisch erklären lässt.Doch wie kam der Altkreis Saarburg eigentlich zustande? Er war ein Produkt der Französischen Revolution. Nach dem Frieden von Lunéville 1801 wurden große Teile Kurtriers an Frankreich angegliedert. Vor 200 Jahren kam das Territorium zu Preußen - als Teil der Rheinprovinz. Zunächst gab es zwölf Bürgermeistereien (Borg, Freudenburg, Irsch, Kanzem, Meurich, Nennig, Nittel, Orscholz, Perl, Saarburg, Sinz und Zerf). In den 1930er Jahren gab es noch acht Ämter (Freudenburg, Irsch-Beurig, Orscholz, Perl, Saarburg-Land, Sinz-Nennig, Tawern sowie Zerf). Die französische Militärregierung zwackte 1946 schließlich Teile des Kreises Saarburg - 20 Gemeinden - zugunsten des Saarlands ab.Die Verbandsgemeinde Kell ist ebenfalls ein Ergebnis der Französischen Revolution. Die Preußen ordneten das Amt Kell dem Kreis Trier-Land zu. Dazu gehörten laut Diethelm Prüm, der sich im Heimatbuch des Kreises Trier von 1966 mit der geschichtlichen Entwicklung von Kell befasste, die Nachbarorte Waldweiler, Schillingen, Heddert und Mandern. Mit ihnen war das Amt Kell dank ihrer gemeinsamen mehr als 1000-jährigen Pfarrgeschichte eng verbunden. Der Verwaltungssitz war auf der Grimburg.

Neue Verwaltungsstrukturen

Extra

Mit der Kommunalreform von 1969 eng verknüpft ist die anschließende Verwaltungsreform. Ursprünglich gab es im neugegründeten Kreis Trier-Saarburg 13 Ämter sowie die verbandsgemeindefreie Stadt Saarburg. Bereits zu diesem Zeitpunkt war laut dem Historiker Rudolf Müller klar, dass die alten Verwaltungsstrukturen neu sortiert werden mussten, um die von der Landesregierung vorgegebene Größe von 7500 Einwohnern für die Verwaltungseinheiten zu erreichen. Der Historiker schrieb hierzu im Kreisjahrbuch des Kreises Trier-Saarburg 1995: "Im Kreis Saarburg konzentrierte man sich bis Oktober 1968 auf die Abwehr von Ansprüchen aus dem Kreis Trier-Land, weniger auf die Neugliederung der Verbandsgemeinden." Nach der Fusion der Kommunen zur VG Kell am See lebten 9000 Menschen in der neuen Gebietskörperschaft; aktuell sind es 9300. Nach der Fusion von 1970 forderte Braun-Friderici übrigens: "Wie immer die Dinge sich aber entwickeln, wir sollten ihnen in aufgeschlossener Haltung begegnen." Das könnte auch heute noch ein Leitmotiv sein, das die Diskussionen um die anstehende Fusion der Verbandsgemeinde Kell am See versachlichen könnte.Diewurde 1970 ebenfalls aus dem Amt Saarburg-Ost losgelöst. Sie wurde der VG Konz zugeschlagen. Im Gegegenzug wechselte Fisch vom Amt Tawern in die VG Saarburg. Braun-Friderici schwebte 1970 eine Erweiterung der VG Konz um die Gemeinden Igel, Langsur, Mesenich und Liersberg vor. Seine Begründung: "Das bietet sich nach dem bevorstehenden Bau der Moselbrücke bei Igel ohne weiteres an." Auf denwarten die Konzer 46 Jahre nachdem diese Meinung geäußert wurde immer noch. Und falls die vier Kommunen am linken Moselstrand nach Konz wechseln wollten, würde das sicherlich wieder einen politischen Streit loslösen. itz