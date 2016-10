Die zweitbeste Hündin der Welt: Mit ihrem Frauchen Sonja Götz wird Hündin Daria aus Holzerath Vize-Weltmeisterin

Extra

Hermeskeil. Überrascht hat sie weniger andere als vielmehr sich selbst. "Ich war gar nicht so fokussiert auf die Weltmeisterschaft", gesteht Sonja Götz, Vize-Weltmeisterin Agility 2016 ein. Mit Schäferhündin Daria aus ihrer eigenen Zucht holte sie sich den Titel bei der in Meppen erstmals auch in dieser Hundesportart ausgetragenen Weltmeisterschaft (siehe Extra). Gemeinsam behaupteten sie sich in einem Feld mit 110 konkurrierenden Teilnehmer-Teams aus fünf Nationen. Dass Götz als Vorjahres-Bundessiegerin der Deutschen Agility Meisterschaft so gar nicht mit einer Topplatzierung rechnete, lag an ihrem diesjährigen Trainingsschwerpunkt. Bei vier von fünf wöchentlichen Übungseinheiten trainierte sie mit Daria für die Landesmeisterschaft im Gebrauchshundesport, bei der sie im Mittelfeld landeten - für Darias erste Teilnahme eine beachtliche Leistung.Ihr seien beide Sportarten wichtig, begründet Götz ihr paralleles Engagement, für das ein Team schon sehr viel tun müsse. Entscheidend sei aber auch ein "Hund mit Potential", wie es Daria mitbringe. Nur deshalb habe sie überhaupt an den Meisterschaften teilnehmen können. Das gehe nur mit einem "sozialverträglichen Hund, der gern trainiert". Daher möchte sie sich auch nicht mit den jüngsten Erfolgen begnügen und nächstes Jahr nochmal an der Gebrauchshundesport-Landesmeisterschaft teilnehmen - und in den Niederlanden meinen Agility-WM-Titel verteidigen. Richtig feiern konnte sie dieses Mal erst zu Hause, weil Partner Sebastian Lamberty Hündin Donna, Darias Schwester, hüten musste. Sie erwartet Nachwuchs, von dem sich Götz die guten Eigenschaften ihrer "Daria vom Wadrilltal" verspricht. Auch innerhalb des Verbandes sei es nicht alltäglich, mit Hunden der eigenen Zucht erfolgreich zu sein.Die in Holzerath lebende Reinsfelderin ist allerdings auch seit mehr als 30 Jahren im Hundesport aktiv. Vater Heinrich Götz, viele Jahre Vorsitzender des Hermeskeiler Verein für Deutsche Schäferhunde, nahm sie schon als Zehnjährige mit. Er förderte sie von klein auf, unterstützt von ihrer Mutter und den Vereinskollegen. ursMit der erstendes Dachverbandes, des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV), erfüllte sich für viele Schäferhundehalter ein jahrelanger Wunsch. Laut Götz gab es bisher nur Versuchsballon wie vor Jahren in Thalfang, wo mit einer kleinen WM auf das nun Erreichte hin gearbeitet wurde. Die WM steht daher auch für die gewachsene Bedeutung der Sportart. Die Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (wusv) konzentrierte sich bisher auf WMs im. Dort wetteifern Hunde, gemäß Internationaler Prüfungsordnung (IPO), in Disziplinen wie Schutzdienst, Spurensuche, Gehorsam, Apportieren oder Team-Perfektion. Beim Agility-Sport, von agil, steht der sportliche Charakter im Vordergrund sowie Schnelligkeit und Fitness von Hund und Begleiter, die ähnliche lange Strecken laufen müssen. urs