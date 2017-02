Eifeler Investor will in Hermeskeil erstes Tierkrematorium der Region bauen

Der Hermeskeiler Stadtrat hat am Dienstagabend dem Bau eines Kleintierkrematoriums im Gewerbegebiet Grafenwald zugestimmt. Die Stadt will dafür ein etwa 4500 Quadratmeter großes Grundstück an den Unternehmer Willibald Arnoldy aus Sefferstein (Kreis Bitburg-Prüm) verkaufen. Arnoldy betreibt die Firma Regenbogen Tierbestattung mit Niederlassungen in der Eifel und in Idar-Oberstein. Das Unternehmen überführt verstorbene Haustiere zur Einäscherung in darauf spezialisierte Krematorien.



Nun will der Unternehmer etwa zwei Millionen Euro investieren, um im Hochwald ein eigenes Kleintierkrematorium in Betrieb zu nehmen. Dort sollen künftig verstorbene Hunde und Katzen im Verbrennungsofen eingeäschert werden, die vorher bei den Kunden zu Hause abgeholt wurden. Wer möchte, kann die Asche in einer Urne mitnehmen und zum Beispiel im heimischen Garten vergraben. Die geplante Anlage in Hermeskeil wäre die erste dieser Art in der Region Trier, Luxemburg und dem Saarland.



Arnoldy geht von etwa 1200 bis 1500 Einäscherungen pro Jahr aus. Zurzeit prüft die Kreisverwaltung Trier-Saarburg, ob sie dem Investor die erforderliche immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt. Wie Arnoldy am Dienstag im Stadtrat mitteilte, könnte die Genehmigung bis Ende der ersten Jahreshälfte 2017 vorliegen: „Dann könnte das Krematorium vielleicht schon 2018 eröffnet werden.“