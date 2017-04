Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch: Die Eingangstür wurde durch das Auto völlig zerstört, der dahinter stehende Zigarettenautomat entwendet. Es dürften mehrere Täter am Werk gewesen sein, so die Polizei. Das Tatfahrzeug und der Zigarettenautomat wurden später im Bereich der Ruwer gegenüber der Kläranlage Mandern gefunden.Bei dem Tatfahrzeug handelt es sich um einen VW Passat Kombi, Baujahr 1995, Farbe dunkelgrau. Das Auto war in der Zeit zwischen Ostersamstag 17 Uhr und Ostersonntag 11 Uhr vom Gelände einer Autoverwertung im Industriegebiet Zerf gestohlen worden. Die Polizei fragt: Wer hat das nicht zugelassene Fahrzeug nach dem Diebstahl in der Osternacht, gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0, Email: pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.