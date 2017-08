Einbruchserie in Morbach - 10.000 Euro Schaden

Von einer für den Hunsrück auffällig erhöhten Gewaltbereitschaft spricht die Polizei in Morbach, denn seit Sonntag gab es mehrere Vorfälle, bei denen bisher unbekannte Täter im Ortskern randaliert haben. Dabei kam es zu Schäden von bis zu 10.000 Euro.Die Serie begann bereits am Wochenende, wie Hermann-Josef Decker, Chef der Polizeiinspektion in Morbach, berichtet: "Vermutlich im Zeitraum von Samstag, 19. August bis Montag, 21. August, kam zu einer erheblichen Sachbeschädigung am Rohbau des neuen Rossmann-Marktes in der Bischofsdhroner Straße." Unbekannte Täter haben demnach alle Ausstellungsfenster in dem Rohbau durch einen Schlag mit einem Hammer oder einem ähnlichen Gegenstand beschädigt. Dabei sei ein Schaden von zirka 10.000 Euro entstanden.Am Montagnachmittag ging die Serie weiter, als bisher unbekannte Täter zwischen 14.30 und 16 Uhr die Heckscheibe eines auf dem Parkplatz "Ortelsbruch" in Morbach geparkten Autos zerstörten. Offenbar warfen sie einen Stein in die Scheibe. Decker räumt ein, dass für diese Sachbeschädigung auch Kinder infrage kommen, da sich zur Tatzeit viele Familien auf dem Gelände aufgehalten haben sollen. Die Schadenshöhe beläuft sich in diesem Fall auf etwa 400 Euro.Gegen Abend ereigneten sich dann weitere Vorfälle zwischen 20.45 und 21.45 Uhr. Zunächst meldete sich gegen 20.45 Uhr ein Autofahrer bei der Polizei. Er berichtete, dass Unbekannte mit einem Laserpointer auf vorbeifahrende Fahrzeuge zielen würden. Dabei habe er eine Gruppe Jugendliche im Bereich des Hauses der Jugend gesehen. Die Polizei rückte mit einem Streifenwagen aus. Die Beamten trafen die Jugendgruppe an und kontrollierten sie. Wie Decker weiter berichtet, bestritten allerdings die Jugendlichen, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Auch ein Laserpointer konnte nicht gefunden werden.Gegen 21.45 Uhr gingen dann gleich mehrere Meldungen auf der Wache ein, wonach ebenfalls Jugendliche Baustellenschilder im Bereich Hebegasse/Einmündung Bernkasteler Straße umwerfen würden. Die Jugendlichen hätten sich mittlerweile zu Fuß entfernt. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass mehrere Verkehrsschilder umgeworfen waren, die alle wieder aufgestellt werden konnten. Inwieweit hier ein Sachschaden entstanden ist, müsse noch abgeklärt werden. An der Einmündung Bischofsdhroner Straße/Lerchenweg konnte schließlich noch ein ausgehobener Kanaldeckel festgestellt werden, der ebenfalls wieder eingesetzt wurde.Decker: "Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern war es hier glücklicherweise nicht gekommen." Es wurden mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung, aufgenommen. Decker: "Das sind keine Kavaliersdelikte, sondern ernstzunehmende Straftaten, die entsprechend strafrechtlich verfolgt werden."Hinweise an die Polizei Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740.