Eltern werben für Erhalt ihrer Schulen

7850 BüRGER DüRFEN ABSTIMMEN

Extra

Hentern/Mandern "Grundschulen gehören zum Leben auf dem Land und bereichern es." Davon sind die Eltern überzeugt, die seit Monaten für den Erhalt der Schulen in Hentern und Mandern kämpfen. Am Sonntag, 26. März, wird per Bürgerentscheid geklärt, ob dies eine Mehrheit der Bürger in der Verbandsgemeinde (VG) Kell ähnlich sieht - oder auch nicht. Gefragt wird, ob ein Beschluss des Keller VG-Rats vom 14. Juli 2016 umgesetzt werden soll (siehe Info). Dieser sieht vor, in naher Zukunft nur zwei von vier Grundschulen in VG-Trägerschaft zu erhalten: Zerf und Schillingen. Die Standorte Hentern und Mandern sollen aufgelöst werden, Hentern schon zum kommenden Schuljahr.Der VG-Rat hat seine Argumente - langfristig sinkende Schülerzahlen, bessere finanzielle Ausstattung bei zwei Standorten, Chancen für ein Ganztagsangebot - schon in einer Stellungnahme gebündelt (TV vom 18. Februar). Sie soll im nächsten Amtsblatt veröffentlicht werden. Die Eltern dürfen dort ebenfalls ihre Argumente bekanntmachen.Den Text dafür haben Vertreter aus Hentern, Mandern und anderen betroffenen Orten wie Baldringen, Paschel und Lampaden nun vorbereitet. Darin fordern sie: "Lasst doch die Schulen im Dorf!" Erwähnt wird, dass als Voraussetzung für den Bürgerentscheid 1400 Unterstützer-Unterschriften gesammelt wurden. Schon zuvor hätten betroffene Eltern bei Befragungen ein "eindeutiges Votum" für den Erhalt der Standorte Hentern und Mandern abgegeben. Unterstützt würden sie von Schulleitungen, Lehrern, Elternbeiräten und Ortsbürgermeistern.Beide Schulen seien klein, funktionierten aber "hervorragend". Es werde "pädagogisch wertvolle Unterrichts- und Erziehungsarbeit" geleistet. Das persönliche Schüler-Lehrer-Verhältnis sorge für "ein gutes Lernklima" und erhöhe die "Lernmotivation". Gesichert sei eine "freiwillige und flexible Nachmittagsbetreuung", welche die Eltern als "sinnvollere Alternative zur Ganztagsschule" schätzten.Wie im VG-Rat mitgeteilt worden sei, koste ein Anbau in Hentern "nur einen Bruchteil von dem, was in die Renovierung der Zerfer Schule investiert werden müsste", ergänzt Henterns Ortsbürgermeister Michael Marx. Der Lampadener Ortschef Martin Marx kritisiert, dass "man für viel Geld Container aufgestellt hat, obwohl ein Anbau längst stehen könnte".Der mobile Klassenraum in Hentern wird seit Herbst 2015 genutzt. Damals hatte der VG-Rat entschieden, am zweiten Standort der Schule in Lampaden nicht mehr ins Gebäude zu investieren. Er verstehe auch nicht, sagt Marx, warum laut VG-Rat nur Eltern aus Lampaden wählen sollten, ob ihre Kinder künftig in Zerf oder in Schillingen eingeschult werden. "Für die Pascheler sollte das auch gelten - und für die Lampadener gäbe es noch Alternativen. Das Ganze geht an der Realität der Eltern vorbei."Als "deutliches Signal der Landesregierung" verstehen die Eltern die Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschulangebot, die Ende Januar veröffentlicht wurden. Landesweit stehen 41 kleine Dorfschulen auf dem Prüfstand. Mandern und Hentern sind nicht darunter. "Es überrascht schon, dass der Rat an seinen Plänen festhält, obwohl unsere beiden Schulen vom Ministerium gar nicht infrage gestellt werden", sagt der Baldringer Ortschef Willi Emser. Sein Manderner Amtskollege Tim Kohley kritisiert eine "am Bürger vorbeigeführte Politik". Die Argumente der VG-Ratsfraktionen seien "inhaltlich nicht konkret". Dies zeige, "dass eine zum aktuellen Zeitpunkt unnötige Entscheidung getroffen wurde, die argumentativ nur schwer zu verteidigen ist". Miriam Grünewald-Kneer, Elternsprecherin in Hentern, fehlt "ein genauer Plan". Niemand wisse, wie der Umzug der Henterner Kinder nach Zerf ablaufen solle, der laut Beschluss schon im Sommer erfolgen soll. "Das verunsichert die Eltern ungemein." Sie hoffe darauf, "dass die Leute am 26. März wirklich zur Abstimmung gehen". Die Initiative könne es nicht erneut leisten, "von Tür zu Tür zu gehen".Bei dem Bürgerentscheid am Sonntag, 26. März, im Rathaus in Kell am See werden die Bürger gefragt, ob der Beschluss des Verbandsgemeinderats zur Schließung der Grundschulen in Hentern und Mandern umgesetzt werden soll. Die Frage ist mit "Ja" oder "Nein" zu beantworten. Laut VG-Büroleiter Norbert Willems sind etwa 7850 VG-Bürger abstimmungsberechtigt. Die Zahl könne bis zum Termin noch leicht schwanken. Für das Ergebnis der Abstimmung sind zwei Vorgaben der Gemeindeordnung entscheidend: Die Anliegen der Eltern beziehungsweise des VG-Rats sind angenommen, wenn dafür am 26. März die Mehrheit der Abstimmungsteilnehmer votiert. Eine Stimmenmehrheit reicht aber nicht allein. Zugleich muss diese Stimmenanzahl auch mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten entsprechen. Bei 7850 Wahlberechtigten wären dies 1178 Stimmen. Möglich ist auch eine Abstimmung per Brief. Der dazu notwendige Abstimmungsschein muss bei der Verwaltung in Kell beantragt werden.