Reinsfeld/Mehring. Seit Freitag läuft der Verkehr bereits einspurig auf der neu hergestellten Fahrbahn in Fahrtrichtung Saarbrücken. Auch die A1-Abfahrt nach Reinsfeld ist wieder geöffnet. Laut Auskunft des Autobahnamts Montabaur müssen noch einige Restarbeiten erledigt werden, unter anderem sind im Bereich des Mittelstreifens die Schutzplanken zu montieren. Der Verkehr in Fahrtrichtung Trier werde daher noch eine Weile nur einspurig laufen.



Freie Fahrt auf beiden Spuren Richtung Saarbrücken soll ab Mitte Mai möglich sein. Ab Ende Mai werden laut Autobahnamt auch in Fahrtrichtung Trier wieder beide Spuren befahrbar sein.