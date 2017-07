Flächenbrand in Vierherrenborn - 10.000 Quadratmeter Gerste verbrennen

Ersten Informationen zufolge war ein größerer Stein in das Mähwerk eines Mähdreschers eingeschlagen, wodurch Funken entstanden seien, die sich innerhalb weniger Sekunden entzündeten. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit breitete sich so das Feuer in kürzester Zeit auf einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern aus.



Die Feuerwehr rückte umgehend zu einem in der Nähe liegendem Lager an der Kreisstraße 140 aus. Von dort aus wurde eine Schlauchleitung zum Brandherd ausgerollt und mit den Löscharbeiten begonnen. Mit mehreren Strahlrohren wurde das Feuer von außen eingekreist.



Durch den starken Wind breiteten sich die Flammen auf ein nahegelegendes Waldstück aus. Mehrere Landwirte aus der Umgebung sowie weitere alarmierte Tanklöschfahrzeuge unterstützten die Feuerwehr bei den Löscharbeiten.



Nach zwei Stunden war das Feuer vollständig gelöscht. Dank des schnellen Eingreifens konnte ein übergreifender Waldbrand verhindert werden. Verletzt wurde niemand.



Im Einsatz waren die FEZ und Wehrleitung Kell am See, die Feuerwehren aus Vierherrenborn, Zerf, Greimerath, Heddert, Kell am See und Saarburg. Zudem die Polizeiinspektion Saarburg.