Fledermäuse, Moore und Ozeane - Was der Nationalpark Hunsrück-Hochwald alles bietet

Neuhütten/Birkenfeld (red) Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald lockt auch im August mit interessanten Veranstaltungen:Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz lädt gemeinsam mit dem Nationalpark und dem Naturpark Saar-Hunsrück zu einerein. Die Teilnehmer treffen sich am Freitag, 4. August, um 16 Uhr in Thranenweier. Diese Veranstaltung ist kostenfrei.Am Samstag, 5. August, geht es es um. Treffpunkt: 14 Uhr am Wanderparkplatz Otzenhausen. Bei der Wanderung erhalten die Gäste Einblicke in die Welt der keltischen Heilpflanzen, heiligen Bäume und deren Bedeutung. Kosten: zehn Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre kostenlos. Die Wegstrecke ist leicht bis mittelschwer und vier Kilometer lang. Die Veranstaltung ist für Familien mit Kindern ab sechs Jahren geeignet.Nicht nur Wanderer, sondern auch Feinschmecker kommen bei einer Wanderung am Samstag, 12. August, auf ihre Kosten. Man trifft sich um 14 Uhr am Sportplatz Leisel, wenn es heißt: ". Am Ende der Wanderung findet ein gemeinsames Grillen mit heimischem Wild statt. Kosten: 15 Euro pro Person inklusive des Aufschlags für die Wildverkostung. Kinder ab zehn Jahren zahlen nur fünf Euro für das Essen. Die Wegstrecke ist mittelschwer und sieben Kilometer lang.stehen am Montag, 14. August, 20 Uhr, bei "Nationalpark im Kino" im Movietown Cinema Neubrücke, Harald-Fissler-Straße 2, in Hoppstädten-Weiersbach im Mittelpunkt.geht es bei einer Tour am Samstag, 19. August. Teilnehmer werden gebeten, sich um 14 Uhr am Rangertreffpunkt Wanderparkplatz Thranenweier einzufinden. Denn dort fliegen die Hubschrauber in Kleinformat. Kosten: zehn Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre kostenlos.Wer sich für, interessiert, ist bei der Fledermauswanderung am Samstag, 19. August, 20 Uhr, richtig. Treffpunkt ist am Parkplatz Forellenhof, Trauntal/Börfink. Auf dieser Tour kann man einiges über die Tiere und ihre Überlebenskünste lernen. Die Teilnehmer lauschen mit einem Bat-Detektor der Sprache der Flugakrobaten. Spannende Sagen und Mythen dürfen natürlich nicht fehlen. Kosten: zehn Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre kostenlos. Wegstrecke: leicht, einen Kilometer lang, geeignet für Familien mit Kindern ab fünf Jahren und Interessierte.Die Tour am Samstag, 26. August, richtet sich an Mountainbiker. Ab 14 Uhr heißt es. Treffpunkt: um 14 Uhr in der Ortsmitte von Börfink an der Bushaltestelle. Es geht vorbei am Mooren, Naturreservaten und alten Baumbeständen. Die Kosten betragen zehn Euro pro Person. Die leichte MTB-Tour ist 20 bis 25 Kilometer lang und geeignet für Radfahrer, Familien mit Jugendlichen ab 14. Täglich außer montags hält ein Ranger jeweils um 11.30 Uhr einen bebilderten Vortrag. Um 14 Uhr kann der Besucher bei einemdie Umgebung des Hunsrückhauses erkunden.Anmeldungen unter Telefon 06131/8841520 oder per E-Mail an poststelle@nlphh.de sind für die meisten Veranstaltungen erforderlich.