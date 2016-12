(Fotos/Video) 7000 Besucher und ausverkaufte Stände beim Lichterglanz in Hermeskeil

Die Bäume im Stadtpark leuchten in Blau- und Violett-Tönen. Schon von Weitem klingt den Besuchern des Weihnachtsmarkts eine bekannte Melodie entgegen. „Bridge over troubled water“, den Welthit von Simon & Garfunkel, spielt das Duo Feelin’ Groovy live auf der Pavillonbühne. Der Platz ist am Samstagabend gut gefüllt. Über die Holzhackschnitzel am Boden tanzen grüne Lichter wie Glühwürmchen. Die Besucher wärmen sich an Glühwein, Likör und heißem Met – oder an den Feuerstellen, die der Karnevalverein Ruck-Zuck aufgebaut hat. „Es ist so gemütlich hier mit den hübschen Buden“, lobt Inge Klingenberg aus Hermeskeil. Seit 2011, als der Markt von der Fußgängerzone in den Stadtpark umzog, sei sie „jedes Jahr dabei“.Zum sechsten Mal hat der Hochwald Gewerbe Verband (HGV) mit Unterstützung von Stadt und Sponsoren den dreitägigen Lichterglanz im Park organisiert. Die 30 Holzhütten boten Schmuck, Winterkleidung, Weihnachtsdekoration und Kinderspielzeug an. Die Besucher durften Käse und Hirsch-Salami kosten oder Bratwurst, Popkorn und heiße Getränke genießen. An allen Tagen gab es Programm mit Livemusik: Samstags verteilte der Nikolaus Schokolade und las den Kindern Gedichte vor. Neben der Stadtkapelle zum Abschluss standen freitags bereits Kinder der Kita Villa Kunterbunt zum Eröffnungssingen, die Hermeskeiler Jugendkapelle und die Band fourfun aus Neuhütten auf der Bühne.Am Sonntag sind einige Hundert Gäste gekommen, um dem Trierer Tenor Thomas Kiessling zu lauschen. Er stimmt Populäres wie Jingle Bells, aber auch klassische deutsche Weihnachtslieder an. „Wir kommen extra wegen seines Konzerts“, sagt Margarete Pink aus Damflos. Sie lobt auch das Ambiente. „Man merkt, dass da viel Arbeit drinsteckt.“ Leichte Kritik äußert eine Besucherin, der es in diesem Jahr „etwa zu dunkel ist“. Die Wege zum Markt müssten besser beleuchtet sein.Die Veranstalter sind am Nachmittag vom großen Andrang begeistert. „Der Samstag war absolut top“, sagt HGV-Vorstandsmitglied Christian Kruchten. Fast alle Getränke- und Essensstände seien am Abend ausverkauft gewesen, ergänzt Marketing-Assistentin Stefanie Schömer. „Das war bombastisch – ein Rekordjahr.“ Diesmal habe man auch „Glück mit dem Wetter“ gehabt, sagt Stadtbürgermeister Mathias Queck, der dem HGV für sein Engagement dankt. Kruchten schätzt die Zahl der Besucher auf insgesamt rund 7000.Zufrieden sind auch die Standbetreiber: „Es war wirklich viel Betrieb“, findet Daniela Behles vom Geschäft Kreativzauber in Zerf. Rüdiger Hahn aus Veitsrodt (Kreis Birkenfeld), der mit seinem Kinderspielzeug einen der buntesten Stände beisteuerte, lobt sie Veranstalter: „Das Programm ist super. Für mich ist das einer der schönsten Märkte gleich vor unserer Tür.“