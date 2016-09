Frau mit Kabel erdrosselt: Hermeskeiler steht wegen Totschlags vor Gericht

Laut Anklageschrift, die von Staatsanwalt Eric Samel verlesen wurde, soll der Angeklagte die 40 Jahre alte Frau nach einem Streit zunächst mit den Händen „bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt“, ihr anschließend ein Elektrokabel um den Hals gelegt und zugezogen haben, bis die Frau starb.

In einer Mitteilung des Gerichts heißt es außerdem, der Mann habe seine Ehefrau verdächtigt, ihn zu betrügen. Sie habe ihm im Verlauf des Streits am Abend des 1. April signalisiert, dass sie sich von dem Angeklagten trennen wollte. Der Mann hatte sich einen Tag nach dem Fund der Leiche in einem Wohngebiet am Hermeskeiler Stadtrand freiwillig bei der Polizei gestellt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Vor dem 1. Schwurgericht unter Vorsitz von Richterin Petra Schmitz wurden am Donnerstag lediglich die Anklageschrift verlesen und die Personalien des Angeklagten aufgenommen. Weiter in die Verhandlung einzusteigen, war nicht möglich, weil laut Richterin Schmitz ein „wichtiger Sachverständiger“ aus terminlichen Gründen verhindert war. Das Verfahren wird am Mittwoch, 5. Oktober, vor dem Landgericht Trier fortgesetzt. Insgesamt sind vier Verhandlungstermine vorgesehen.