Gasflasche explodiert: Carport, Traktor und Wohnwagen verbrennen in Mandern

Dienstagmorgen in Mandern: In der Straße "Ober dem Bann" steht ein Carport in Flammen. Ein im Carport abgestellter Traktor, ein Traktoranhänger und ein neu hergerichteter Wohnwagen brannten nieder. Eine im Wohnwagen verbaute Gasflasche explodierte. Auch der angebaute hochwertige Brennholzschuppen wurde in Mitleidenschaft gezogen.



Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.



Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Wehren der VG Kell am See, Kräfte der DRK-Rettungswache Zerf und der Polizei Hermeskeil. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Kriminaldienst der Polizei Hermeskeil geführt.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefon 06503-9151-0 entgegen.