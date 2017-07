Großbrand in Losheim: Globus  Globus-Markt in Flammen - 200 Einsatzkräfte im Einsatz (Fotos)

Ausnahmezustand in Losheim: Dort brennt es im Globus-Markt. Schnell sind die ersten Einsatzkräfte am Sonntag vor Ort.Das Feuer kann nur von außen bekämpft werden. Zu gefährlich, um hineinzugehen, heißt es von den Einsatzkräften.Von Minute zu Minute treffen mehr Feuerwehrfahrzeuge an der Einsatzstelle ein. Nach der ersten Erkundung vor Ort wurde Großalarm ausgelöst. Es kommt zu weiträumigen Sperrungen.Mit vier Drehleitern soll das Feuer von oben eingedämmt werden. Am hinteren Trakt der Halle werden Bäume kurzerhand weggeschnitten. Dort kommen mehrere Löschfahrzeuge zum Einsatz. Der Brand breitet sich im Inneren weiter aus. Es kommt zu mehreren Explosionen. Die Fenster bersten, Flammen schlagen heraus.Nach mehr als 2,5 Stunden sind mehr als 15 Strahlrohre im Einsatz, um das Feuer einzudämmen. Mit vereinten Kräften wird ein Ausbreiten des Feuers auf den danebenliegenden Globus Baumarkt verhindert.Am späten Abend stürzen schließlich große Teile der Außenwand ein. Ein Feuerwehrmann wird dabei leicht verletzt.Anwohner werden mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.Bis der Brand endgültig gelöscht ist, werden mehrere Stunden, laut Einsatzleiter wohl bis in den Montag hinein, vergehen.Der Schaden dürfte sich laut Polizei im Millionenbereich bewegen.Zeitweise waren mehr als 200 Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis Merzig-Wadern, Landkreis Saarlouis und St. Wendel im Einsatz sowie die komplette SEG des Nordsaarlandes.Täglich kommen hunderte Menschen aus der Region Trier zum Einkauf in den Globus Losheim.