Große Rauchsäule und Flammen: Gartenhaus eines Landgasthofes brennt in Reinsfeld ab (Fotos)

Foto: Florian Blaes Foto: Florian Blaes Foto: Florian Blaes Previous Next

(Reinsfeld) Meterhohe Flammen sind am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr aus einem Gebäude in Reinsfeld geschlagen. Am Dorfplatz brannte es, eine große Rauchsäule war schon von Weitem zu sehen.