Gusenburger bereiten Feier zum 550. Geburtstag vor - Programm steht weitgehend, Helfer sind willkommen

Extra

Gusenburg. Die grobe Planung für die Feier 550 Jahre Gusenburg ist druckreif. Was an welchem Tag im Dorf oder am Sportplatz steigen soll, steht teilweise schon seit Monaten fest. Gefeilt wird aber noch an den Details. Ein Beispiel dafür ist der Samstag des verlängerten Fronleichnamstag-Wochenendes von Mittwoch bis Sonntag, 14. bis 18. Juni. Abschließen wird er mit einem Festkommers (Programm siehe Extra).Doch tagsüber ist ein Sporttag geplant: mit dem "Ersten Gusenburger Dorflauf" und einem besonderen Fußballspiel. Erwin Weber, als Zweiter Ortsbeigeordneter von Anfang an eingebunden bei der Planung, ist zwar zuversichtlich, dass es damit klappt. Doch noch fehlt die Zusage einer prominenten Fußballmannschaft, die dann gegen eine Hochwaldauswahl kicken soll.Die Gedanken von Tina Gerstl kreisen hingegen schon seit Wochen um den historischen Markttag. Obwohl sie nicht nur für diesen Programmpunkt zuständig ist, sondern sich etwa auch um Kuchenspenden bemühen wird. Dank des Lanz-Bulldog-Treffens, einer Großveranstaltung, für die der Ort über den Hochwald hinaus bekannt ist, weiß sie genau, wo sie dafür anklopfen kann. Gerstl ist überzeugt, dass sich Männer wie Frauen für das Jubiläum ins Zeug legen werden: "Das läuft eigentlich hier in Gusenburg."Wer mitmachen wolle oder Ideen habe, könne sich jederzeit an das Organisationsteam wenden, sagt Marco Weber, der erste Beigeordnete: "Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele Leute beteiligen." "Wir brauchen das ganze Dorf", pflichtet Ortsbürgermeister Josef Barthen bei. Wie sich Bürger einbringen wollten, sei im Grunde egal. Was zähle, sei, dass alle dabei seien. Schließlich wolle sich Gusenburg im besten Licht präsentieren. Daher ist er froh, dass die Vertreter aller Ortsvereine ihre Mitarbeit zugesagt haben.Auch die örtlichen Gastronomen wollen unterstützten, wie sich bei einer Sitzung des Jugend- und Kulturausschusses zeigte. Er zeichnet für die Organisation des Festes verantwortlich und stellte kürzlich mit dem Konzept der bisherigen Planung auch den Helferbedarf vor.Dreh- und Angelpunkt des Jubiläums wird der Markttag am Feiertag sein. Damit er zu einem echten Erlebnis wird, beraten das Team - allerdings nur für diesen Punkt - Profis der Trie rer Event-Agentur "tri-event UG".Geschäftsführer Sascha Kropp kennt die "Mittelalterszene" und will Gaukler und Falkner für den Tag gewinnen: "Was wir hier darbieten, soll auch eine gewisse Qualität haben."Neben dieser Epoche werden aber auch andere Jahrhunderte für einen Tag das Ortsbild bestimmen. So werden Handwerker ihr Können zeigen und Einblicke geben in Techniken, die heute nur mehr selten zu sehen sind.Der Sonntag ist als ein mehr gemütlicher Festtag der Gusenburger gedacht, erklärt Barthen: mit Festmesse, Mittagessen, Kinderprogramm sowie Kaffee und Kuchen - eine Art "Dankeschön an die Bevölkerung".Wer helfen will, kann sich direkt an Ortsbürgermeister Josef Barthen wenden: Telefon 0173/6766627 oder per E-Mail anKonzert der Band Klimaschock.Historischer Markttag im Ort - unter anderem mit Gauklern, Falkner und Handwerksvorführungen.Mundartabend mit der Trierer Band Leiendecker Bloas.Sporttag mit dem 1. Gusenburger Dorflauf und einem Fußballturnier einer Hochwaldauswahl gegen Profikicker sowie abends Festkommers mit Ehrungen, Tanz und Musik und Vorstellung der neuen Ortschronik (Autor: Rudolf Müller, unterstützt von vier Gusenburgern).Messe im Festzelt, Frühschoppenkonzert, Mittagessen und Kinderbelustigung. Gefeiert wird im gesamten Dorf und im Festzelt am Sportplatz. urs