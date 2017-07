Hermeskeiler Stadtfest eröffnet  diesmal ohne Ladehemmung

Info

In den Räumen der Hermeskeiler Touristinformation sind die Mitglieder des Beirats zum diesjährigen Stadtfest dabei, Sekt in Dutzende bereitgestellte Gläser zu füllen. „Da kann man mal sehen, wie fleißig hier gearbeitet wird“, lobt Beiratsmitglied Ottmar Muno seine Mitstreiter.Wenige Minuten später knallt es dreimal laut durch die Innenstadt. Feine Rauchschwaden wabern aus der Öffnung der Kanone, mit der die Stadtsoldaten in ihren blau-gelben Uniformen traditionsgemäß den Startschuss zum größten Volksfest im Hochwald geben. Im Vorjahr kam es vor dem dritten Schuss noch zu leichten Ladehemmungen, diesmal funktioniert alles ohne Verzögerung.Bis zum 16. Juli wird in Hermeskeil auf dem Festplatz am Neuen Markt gefeiert (siehe Info). Dorthin ziehen dann auch die Besucher der Eröffnungszeremonie, begleitet von den Musikern der Hermeskeiler Stadtkapelle.Stadtbürgermeister Mathias Queck begrüßt zahlreiche Ehrengäste aus Landes-, Kreis- und Lokalpolitik. Auch die aus Schweich stammende Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) nimmt auf einer der vorderen Bänke im gut gefüllten Festzelt Platz – in Begleitung mehrerer Leibwächter.„Wir haben in den nächsten neun Tagen wieder ein volles Programm mit vielen Highlights, sogar Pink Floyd sind dabei“, lobt Queck den ehrenamtlichen Festbeirat in einer kurzen Ansprache, in der er auf den am Abend folgenden Auftritt der Pink-Floyd-Tributeband Meddle anspielt. Dann geht der Stadtchef zum heikelsten Teil der Eröffnungsfeier über. Gemeinsam mit dem ersten Beigeordneten der Stadt, Willi Auler, übernimmt er den offiziellen Fassanstich. „Diesmal zielen wir aber besser“, ruft er den Gästen in der ersten Reihe zu. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo ein Glas zu Bruch ging und die politischen Ehrengäste eine kleine Bierdusche nahmen, klappt diesmal aber alles reibungslos. Drei gezielte Schläge mit dem Hammer, dann sitzt der Zapfhahn – und das Freibier fließt, während auf dem Kirmesplatz die ersten Fahrgeschäfte öffnen.Sonntag, 9. Juli: 13 – 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag, 11 – 14 Uhr Kinderflohmarkt, 15 Uhr offene Skatmeisterschaft, 20 Uhr Leitsgeheijer;Montag, 10. Juli: 12 Uhr Dienstleister- & Handwerkeressen, 20.30 Uhr Leiendecker Bloas;Dienstag, 11. Juli: 14.30 Uhr Kinder- und Jugendtag, 16 Uhr Vorlese- und Spielaktion der Stadtbücherei, 20 Uhr Jim Everett Band;Mittwoch, 12. Juli: 8 Uhr Krammarkt, 15 Uhr Mitmach-Zaubershow, 20 Uhr De Pänz;Donnerstag, 13. Juli: 12 Uhr Erbseneintopf im Festzelt, 20 Uhr Bluesaorsch;Freitag, 14. Juli: 15 – 18 Uhr Kirmesfreifahrten, 19.30 Uhr bayerischer Abend, 20.30 Uhr Midnight Ladies;Samstag, 15. Juli: 14 – 17 Uhr Oma-Opa-Enkeltag, 21 Uhr Livemusik mit Achtung Baby – U2!Sonntag, 16. Juli: 15 – 18 Uhr Original Buchwald Musikanten, 19.30 Uhr Rock und Pop mit New-Vintage, 22.30 Uhr Feuerwehr im St.-Fargeau-Park.