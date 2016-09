Hochwald: Unfall auf der Umleitungsstrecke zwischen Kell am See und Schillingen

Sperrung B407

(Kell am See) Ein Auto hat sich am Dienstagvormittag auf der L143 zwischen Kell am See und Schillingen (Kreis Trier-Saarburg) überschlagen. Wegen der laufenden Bergungsarbeiten ist die Umleitungsstrecke für die derzeit gesperrte B407 blockiert.