Hunderte gelbe Narzissen: Frühlingsfest auf blühenden Wiesen in der Verbandsgemeinde Kell

PROGRAMM MIT KRöNUNG UND FRüHLINGMARKT

"Hier sieht es ja schon richtig gut aus", staunt Walburga Meyer, als sie vom Waldweg auf die große Wiese entlang der Ruwer tritt. Dort zeigen bereits Hunderte gelbe Pflänzlein ihre Blütenpracht. Am kommenden Sonntag, 2. April, wird ihnen noch deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Denn dann steigt in Schillingen das zwölfte rheinland-pfälzische Narzissenfest zu Ehren der wild wachsenden Frühlingsvorboten."Bis zum Sonntag kommen sicher noch einige Blüten mehr dazu", freut sich die Chefin vom Hochwald-Ferienland und von der Keller Touristinformation bereits auf die erste große Freiluftveranstaltung des Jahres in der Verbandsgemeinde (VG) Kell. Dann werden wieder einige Tausend Besucher zur Schillinger Freizeitanlage kommen, um sich von dort aus auf den Weg zu den Narzissenwiesen zwischen Schillingen, Zerf und Hentern zu machen.Die meisten Menschen kennen die Narzisse als Osterglocke in Vorgärten oder im Stadtpark. Als wildwachsende Pflanze in niederschlagsreichen Bachtälern kommt sie in Deutschland nur noch an wenigen Stellen vor: im Hunsrück und in der Eifel. Sie blüht in der Regel zwischen Anfang April und Anfang Mai.Noch vor einigen Jahren bildeten die Narzissen ausgedehnte gelbe Teppiche entlang der Ruwer, die heute jedoch durch intensivere Nutzung der Flächen und die Aufforstung der Wälder mit Nadelgehölzen stark dezimiert wurden. Bei Schillingen hat das Forstamt daher vor einiger Zeit begonnen, den Pflanzen ihren geeigneten Lebensraum zu erhalten - beispielsweise durch das Entfernen von Fichten aus den Flussauen.Mit dem Fest in Schillingen soll auch auf den notwendigen Schutz dieser botanischen Besonderheit hingewiesen werden.Wie gewohnt haben sich die Veranstalter des Narzissenfests - der Verein Hochwald Ferienland, die Ortsgemeinde Schillingen und das Forstamt Saarburg - wieder ein paar neue Programmpunkte ausgedacht, um Gäste aus der Region Trier, der Eifel und dem Saarland anzulocken. "Diesmal gibt es drei Neuerungen", sagt der Schillinger Ortsbürgermeister Markus Franzen. Erstmals würden Planwagenfahrten angeboten. Ziel sei die neue Aussichtsplattform, die auf Betreiben des Gemeinderats Ende 2016 am Schillinger Panoramweg errichtet wurde - mit Blick auf die "sieben Köpfe" in der Umgebung, darunter Rösterkopf, Schimmelkopf und Erbeskopf. An einem Stand der Regionalinitiative Ebbes von Hei sollen die Gäste laut Franzen Produkte aus der Region probieren und sich darüber informieren können. Neu ist auch das Angebot, Esel zu streicheln und mit ihnen ein Stück wandern zu können.In eine besondere Rolle schlüpft beim Fest Franzens Tochter Raphaela (19). Sie wird am Sonntag um 11 Uhr zur neuen Narzissenkönigin gekrönt, die Blumen an die Gäste verteilen und Fragen zu den Narzissen beantworten wird. Anschließend pendelt ganztägig ein Bus zwischen der Freizeitanlage und den Ruwerwiesen. Wer möchte, kann auch selbst zu Fuß die rund vier Kilometer zurücklegen.An der Freizeitanlage stellen laut Touristinfo-Chefin 14 Aussteller Frühlingswaren aus. Der Naturpark Saar-Hunsrück und der Nationalpark Hunsrück-Hochwald sind mit Infoständen vertreten. Speisen und Getränke stellt die Spießbratenhalle bereit.Musikalisch umrahmt wird die Festeröffnung durch die Jagdhornbläsergruppe Grimburg, am Nachmittag spielt das Duo Moonglow.Das Fest beginnt am Sonntag, 2. April, 11 Uhr, an der Freizeitanlage in Schillingen mit der Krönung von Narzissenkönigin Raphaela I. Ab 11.30 Uhr starten die Pendelbusse zu den Blumenwiesen an der Ruwer. Weitere Angebote: Frühschoppenkonzert der Jagdhornbläsergruppe Hubertus Grimburg, Duo Moonglow (13 Uhr), Frühlingsmarkt am Schillinger See, Ostereiermalen für Kinder, Planwagenfahrten, Führungen auf der Narzissenwiese, Probierstand der Regionalinitiative Ebbes von Hei und Eselwandern.