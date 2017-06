Ersten Informationen zufolge seien vier Menschen verletzt worden. Das Auto war in Fahrtrichtung Saarbrücken offenbar einen Kilometer vor der Raststätte Hochwald in die Böschung geraten. Es überschlug sich und blieb seitlich liegen.



Die Autobahn war zeitweilig in Richtung Hermeskeil kurzzeitig voll gesperrt, der Verkehr wurde danach an der Unfallstelle vorbeigeführt. Weitere Infos folgen.