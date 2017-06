Keine Lust auf Schule: 10-jähriger Junge hält Suchmannschaften in Hermeskeil auf Trapp

Nachdem ein 10- jähriger Grundschüler am Morgen nicht in den Unterricht kam, wurden die Eltern verständigt. Diese hatten ihren Sohn jedoch losgeschickt. Schließlich suchte die Polizei mit mehreren Streifenwagen nach dem Kind. Die Suche blieb erfolglos. Dann wurden Feuerwehr und das THW in die Suche mit eingebunden.



Mit den Einsatzfahrzeugen und zu Fuß wurden die Innenstadt, Parks und Spielplätze rund um Hermeskeil abgesucht. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Schließlich fanden die Einsatzkräfte den 10-Jährigen gegen 13 Uhr wohlbehalten im Stadtgebiet. Seine Aussage zum Verschwinden: Er habe keine Lust auf die Schule gehabt.



Im Einsatz war ein Großaufgebot von FEZ, Wehrleitung und Führung VG Hermeskeil. Die Feuerwehren aus Hermeskeil, Gusenburg, Grimburg, Damflos, Reinsfeld, Bescheid, Züsch, Neuhütten, Muhl, Hinzert und Pölert. Zudem das DRK zur Bereitstellung und die Polizei Hermeskeil.