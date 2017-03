Keller Bürger wollen nicht nach Hermeskeil

Zwei wegweisende Entscheidungen haben die Bürger der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde Kell gestern getroffen.



Beim Thema Kommunalreform ist nun geklärt, wohin sich die Ortsgemeinde Kell bewegen soll. In der Realschule plus haben am Sonntag nur 274 von insgesamt 831 Abstimmungsteilnehmern aus dem Ort dafür votiert, dass die Ortsgemeinde Kell am See in die Verbandsgemeinde Hermeskeil wechselt, um mit dieser eine neue VG Hochwald zu bilden. Dagegen votierten 557 Bürger. Wahlberechtigt waren 1606 Bürger der Ortsgemeinde Kell.



Auch im Hinblick auf ihr neues Grundschulkonzept hat die Verbandsgemeinde (VG) Kell am See nun Klarheit. Die geplante Reduzierung von vier auf zwei Schulstandorte in VG-Trägerschaft, wie sie der VG-Rat im Juli 2016 beschlossen hat, wurde bestätigt. Für ein Umsetzen des Beschlusses stimmten VG-weit 1886 Bürger. 1606 waren dagegen, die Schulen in Hentern und Mandern zu schließen und dafür die Standorte Zerf und Schillingen auszubauen. Wahlberechtigt waren 7753 VG-Bürger.

Beide Themen waren am Sonntag bei Bürgerentscheiden zur Abstimmung gestellt worden. Dieses Mittel der direktdemokratischen Beteiligung können Bürger einfordern, wenn sie beispielsweise mit einer Entscheidung ihres Gemeinde- oder Verbandsgemeinderats nicht einverstanden sind. Damit die Bürger abstimmen dürfen, müssen allerdings zuvor ausreichend Unterschriften dafür gesammelt werden (sogenanntes Bürgerbegehren).



Gegen die vom VG-Rat geplante Schließung der Grundschulen in Hentern und Mandern hatten betroffene Eltern und Gemeinevertreter 1400 Unterschriften gesammelt.



Den Bürgerentscheid zur Kommunalreform hatten Bürger aus Kell angestoßen, die den Wechsel ihrer Ortsgemeinde nach Hermeskeil in eine neue VG Hochwald erreichen wollen. Dies wollte der Keller Gemeinderat verhindern. Denn das Gremium befürwortet eine Fusion der gesamten VG Kell mit der VG Saarburg. Deshalb hatte der Rat für die Abstimmung die Gegenfrage formuliert, ob man vor Entscheidung für einen Fusionspartner nicht lieber die Gespräche mit Saarburg abwarten sollte.



Damit das Anliegen eines Bürgerentscheids umgesetzt wird, muss dafür eine einfache Mehrheit der Abstimmungsteilnehmer votieren. Diese Mehrheit muss dann aber auch noch mindestens 15 Prozent aller insgesamt Wahlberechtigten umfassen. Sowohl die Bürgerinitiative aus Kell als auch die Elterninitiative zum Erhalt der Schulen konnte schon die einfache Mehrheit nicht erreichen. Erste Reaktionen Martin Alten, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kell am See (CDU), zeigte sich kurz nach der Stimmauszählung zufrieden: "Die Ergebnisse für den Entscheid in der Ortsgemeinde Kell sind eindeutig, das freut mich natürlich. Auch weil das unsere bisherige Arbeit in den politischen Gremien bestätigt und zeigt, dass uns die Bürger ihr Vertrauen schenken." Beim Entscheid über das Grundschulkonzept sei die Entscheidung "deutlich knapper ausgefallen".



Miriam Grünewald-Kneer, Elternsprecherin aus Hentern und Mit-Initiatorin des Grundschul-Bürgerbegehrens, sagte dem TV: "Wir sind enttäuscht, aber die Demokration hat so entschieden. Wir gratulieren dem VG-Rat und sind nun gespannt auf die Umsetzung seines Konzepts."