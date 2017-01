Kommunalreform: Straffer Zeitplan bis zur Fusionsentscheidung von Saarburg und Kell am See

(Saarburg/Kell am See) Die Bürgermeister Jürgen Dixius und Martin Alten haben bei einem Pressegespräch angekündigt, dass bis Mitte des Jahres eine erste Einschätzung zur möglichen Fusion ihrer beiden Verbandsgemeinden Saarburg und Kell am See möglich sein soll.