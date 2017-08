Kran hebt neue Glocken in Hermeskeiler Kirchturm (Fotos)

(cweb) Ein Dutzend Zuschauer hat sich auf dem Gehweg vor der Martinuskirche in Hermeskeil versammelt. Ihre Blicke gehen hoch zur Kirchturmspitze, wo auf einem Gerüst gerade Teile des alten Glockenstuhls an einen Kran gehängt werden.



Seit knapp vier Monaten laufen die Sanierungsarbeiten am Turm der katholischen Pfarrkirche. Der bisherige Glockenstuhl aus Metall hatte statische Probleme verursacht und musste ausgetauscht werden. Im April war er mit samt den vier Stahlglocken der Martinuskirche aus dem Turm entfernt worden. In einer Lagerhalle am Stadtrand warteten derweil fünf Bronzeglocken auf ihren Einsatz. Die Hermeskeiler Pfarrei erhielt sie als Spende. Sie stammen aus einer ehemaligen Kirche in Saarbrücken.



Seit Dienstagmorgen sind die neuen Klangwerke vor dem Eingang der Pfarrkirche aufgereiht. Per Kran soll im Laufe des Vormittags zunächst der von einer Fachfirma aus Dorsten (Münsterland) gelieferte neue Glockenstuhl aus Eichenholz auf das Gerüst gehoben und dann im Innern des Turms aufgebaut werden. „Es gab ein paar Verzögerungen“, sagt Martin Eiden, Vorsitzender des Fördervereins St. Martinus Hermeskeil, während gegen elf Uhr die ersten Balken des neuen Glockenstuhls am Kran befestigt werden. „Wir müssen sehen, wie weit wir heute kommen.“ Wegen angekündigter Gewitter am Nachmittag und frühen Abend könne es sein, dass mit dem Einsetzen der neuen Glocken bis zum nächsten Morgen gewartet werden müsse.