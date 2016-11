Kreis Trier-Saarburg: Klares Votum im Rat der Verbandsgemeinde Kell für Fusionsgespräche mit Saarburg

(Kell am See/Waldweiler) Der Verbandsgemeinderat Kell am See hat am Mittwochabend einstimmig dafür votiert, die VG Saarburg um die Aufnahme von Fusionsgesprächen zu bitten.