Kreistag hält an Neubau-Plänen für Realschule plus in Kell fest

Das Votum im Kreistag fiel am Montag deutlich aus: Bis auf vier Mitglieder der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen sprachen sich alle Mitglieder des Gremiums dafür aus, das Planungsverfahren für einen Neubau der Realschule plus Kell/Zerf am Standort Kell am See weiterzuführen. Die Grünen hatten zuvor beantragt, über das Thema im Kreistag zu beraten, und als Anlass dafür die aktuelle Gesamtschülerzahl der Realschule plus genannt. Diese ist im Schuljahr 2017/18 auf 181 gesunken. Bei weniger als 181 Schülern insgesamt und weniger als 26 Kindern im fünften Schuljahr droht der Einrichtung die Einleitung eines Schließungsverfahrens durch die zuständige Landes-Schulbehörde. In diesem Jahr wurden 22 neue Fünftklässler angemeldet.

Paul Port (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte bei seiner Rede im Kreishaus, dass die Schülerzahl mit hoher Wahrscheinlichkeit noch im laufenden Schuljahr unter die kritische Grenze sinken werde. Auch seine Fraktion habe darauf gehofft, dass mit dem Beschluss für eine Erweiterung des Schulstandorts in Kell ein „starkes Zeichen“ an die Eltern gesendet werde und diese ihre Kinder wieder vermehrt an der Realschule plus im Hochwald anmelden würden. Diese erhoffte Entwicklung habe sich aber nicht bestätigt. Es sei deshalb „an der Zeit“ für den Landkreis als Schulträger, eine Entscheidung zu treffen und das Planungsverfahren für einen mehrere Millionen Euro teuren Neubau einzustellen.



Die übrigen Fraktionen im Kreistag hielten dagegen. Sascha Kohlmann (CDU) nannte den Vorstoß der Grünen einen „unsäglichen Angriff auf die Schule zur Unzeit“. Stattdessen müssten die Bemühungen weiter verstärkt werden, mit dem Bildungsangebot der Schule dem Fachkräftemangel entgegenzutreten und weiter an Kooperationen mit Vertretern von Industrie und Handwerk in der Region zu arbeiten. Lothar Rommelfanger (SPD) erklärte eine erneute Abstimmung über die geplante Erweiterung der Schule für „überflüssig“. Durch die Realschule plus in Kell werde das Bildungsangebot im ländlichen Raum gestärkt. Viel Applaus erhielten die Redner von etwa 30 Vertretern der Keller Schulgemeinschaft. Eltern, Schüler, Lehrer sowie Orts- und Verbandsbürgermeister verfolgten die Sitzung als Zuhörer.



Der stellvertretende Schulleiter Andreas Hochhalter appellierte vor der Abstimmung über den Grünen-Antrag an die Kreispolitiker: „Geben Sie uns Zeit und Ruhe, damit sich die Zahlen stabilisieren können.“ Landrat Günther Schartz (CDU) bekräftigte die Unterstützung durch den Schulträger. „Der Kreis steht hinter der Schule. Wenn wir selbst nicht an diese Schule glauben würden, dann hätten wir die Pläne für den Neubau nicht auf den Weg gebracht.“ Gleichwohl spielten die Schülerzahlen eine „wichtige Rolle“, man müsse sie deshalb weiterhin „genau betrachten“. Der Kreis blende die aktuelle Entwicklung nicht aus, er wolle der Schule aber „eine Chance geben“. Dennoch: „Ohne Anmeldungen geht es nicht: Sonst sind uns irgendwann die Hände gebunden.“