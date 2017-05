Kripo ermittelt nach Brand in Hermeskeiler Wohnhaus weiter

Nach dem Feuer in einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Scharnhorststraße in Hermeskeil ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachtes auf Brandstiftung.Das Feuer war in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr im Keller des von Asylbegehrenden bewohnten Wohnhauses ausgebrochen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand schließt die Polizei einen technischen Defekt als Ursache aus. Ob das Feuer in dem als Lager genutzten Raum vorsätzlich, durch fahrlässiges Verhalten oder fahrlässigen Umgang mit dort deponierten Gegenständen entstand, müssen die weiteren Ermittlungen der Kripo Trier ergeben. Einen Hinweis auf absichtliches Handeln gibt es bisher nicht.Fest steht hingegen, dass das Feuer im Innern des Kellerraumes entstand. Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen oder eine Brandlegung von außen habe die Spurensicherung nicht feststellen können. Auch gebe es keine offensichtlichen Hinweise auf fremdenfeindliche Hintergründe für die Tat. Dennoch werde in alle Richtungen ermittelt.Die Hausbewohner, die vorsorglich zur Untersuchung in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden waren. Nur wenige erlitten leichte Rauchvergiftungen, alle sind nach Polizeiangaben zwischenzeitlich wieder wohlauf.Das Haus hingegen ist nach wie vor unbewohnbar. Aufgrund extremer Rauch- und Rußentwicklung seien sämtliche Räume in Mitleidenschaft gezogen worden und könnten bis auf weiteres nicht mehr als Wohnraum genutzt werden. Daher lasse sich die Höhe des Gesamtschadens bisher nicht beziffern, teilte die Polizei mit.