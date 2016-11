Gegen 6 Uhr war der Lastkraftwagen durch austretendes Hydrauliköl in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt. Das Feuer sei durch den Fahrer selbst gelöscht werden, so dass es nur zu einem leichten Sachschaden am LKW kam. Am Unfallort kam es für die Dauer der Bergungsmaßnahmen zu einer teilweisen Sperrung der L150. Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Thalfang, Heidenburg und Büdlich und die Straßenmeisterei Thalfang.