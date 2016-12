Landgericht Trier verurteilt 43-Jährigen wegen Totschlags zu zehnjähriger Freiheitsstrafe

Petra Schmitz hat keine Zweifel. Die Vorsitzende des Schwurgerichts beim Landgericht Trier wird während der Urteilsbegründung deutlich: „Was Sie taten, muss man abscheulich nennen.“ Gemeint ist damit, wie der Angeklagte seine Frau umgebracht hat und wie er danach versucht hat, die Tat zu vertuschen.



Bereits Staatsanwalt Eric Samel hatte in seinem Plädoyer gefordert, den Angeklagten zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Seiner Argumentation folgte das Gericht weitgehend und verurteilte den 43-Jährigen entsprechend der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Schwurgerichtskammer folgte der Einlassung des Täters vom ersten Prozesstag nicht. „Die bei der ersten polizeilichen Vernehmung gemachten Angaben sind sehr detailliert und entsprechen der objektiven Beweislage. Damals sei nicht die Rede von einer etwaigen Notwehrlage gewesen“, sagte Schmitz.



Die Vorsitzende schildert den Tatablauf aus Sicht des Gerichts. Bereits am Vorabend sei es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und seiner Frau gekommen. Schon zu diesem Zeitpunkt habe er sie fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Allerdings habe sich das Opfer in dieser Nacht noch erfolgreich wehren können. „Daher resultieren auch die Kratzspuren im Gesicht, die bei der Festnahme des Täters festgestellt worden sind“, so Schmitz.



Anders am Nachmittag des 1. April: „Der Angeklagte hat das Opfer erst mit seinen Händen gewürgt. Dann hat er ein Verlängerungskabel genommen, das Kabel mehrfach um den Hals gelegt und die Schlinge dann zugezogen“, beschreibt die Vorsitzende des Schwurgerichts die Tatausführung. Dafür, dass der Täter in Notwehr oder aus Affekt gehandelt habe, gebe es laut Schmitz keine Anhaltspunkte.



Das sah Verteidiger Otmar Schaffarczyk aus Trier in seinem Plädoyer noch anders: „Man müsste Hellseher sein, um beurteilen zu können, welche Einlassung meines Mandanten – ob die bei der Polizei oder vor Gericht – wahr ist. Können die Angaben des Angeklagten, die er vor Gericht gemacht hat, nicht widerlegt werden, müssen sie bei der Urteilsfindung als wahr unterstellt werden.“ Im Zweifel könnten die Kratzer am Hals des Täters auch die Folge eines möglichen Angriffs des Opfers auf ihn sein. Wenn dem so wäre, müsste das Gericht fragen, ob die Tötung die Folge eines sogenannten Notwehrexzesses war. „Dann wäre der Angeklagte nur wegen Totschlags in einem minder schweren Fall zu verurteilen“, so Schaffarczyk. Er fordert eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als fünf Jahren.



Rechtsanwalt Alexander Pochilko aus Trier griff in seinem Plädoyer nochmal das Gutachten des Sachverständigen Professor Wolfgang Retz an: „In seinem Gutachten kann der Sachverständigen nicht erklären, wie das Verhalten des Täters bei seiner polizeilichen Vernehmung zu erklären ist.“ Das zeige aber, wie sehr die Tat seinen Mandanten innerlich aufgewühlt habe – etwa beim Streit mit einem Dolmetscher oder dessen zeitliche Desorientierung. Dieses Verhalten spreche zumindest für eine verminderte Schuldfähigkeit des aus Aserbaidschan stammenden Täters.



Dieser Argumentation folgt das Schwurgericht unter der Vorsitzenden Schmitz nicht: „Die Voraussetzungen des Totschlags sind erfüllt. Es hat keine Notwehrlage bestanden und der Angeklagte hat auch schuldhaft gehandelt, als er seine Frau am 1. April tötete.“