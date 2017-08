Liebesschwüre auf der Grimburg - 200. Paar vor historischer Kulisse getraut

Extra: VEREIN UND STANDESAMT HELFEN WEITER

Pascal Seyler und Nadja Molitor-Seyler strahlen um die Wette. Sie sind frisch verheiratet. Im Trauzimmer der Burg Grimburg im Hochwald haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben - und sind damit das insgesamt 200. Paar, das in dem historischen Gemäuer die Ringe getauscht hat."Wir sind total happy, alles hat heute zusammengepasst", sagt Nadja Molitor-Seyler kurz nach der Zeremonie. "Es ist wirklich eine sehr schöne Anlage, um hier zu feiern - und vor allem, um zu heiraten", ergänzt der Bräutigam mit einem Schmunzeln.Seit 2002 sind standesamtliche Trauungen im Burghaus möglich. In diesem Jahr werden insgesamt 25 Paare dieses Angebot wahrnehmen. Im ersten Jahr waren es laut Wolfgang Nellinger, Standesbeamter in der Verbandsgemeinde Hermeskeil, noch drei Trauungen. Die Trauungen auf der Burg machten inzwischen fast ein Viertel aller Eheschließungen in der Verbandsgemeinde aus. Im Vorjahr gab es 84 Hochzeiten in der VG.Mit dem 200. Brautpaar feiern am Freitag rund 120 Gäste auf der Burganlage. Für sie haben die Mitglieder des Fördervereins Burg Grimburg einen Sektempfang vorbereitet. Ein Kernteam aus etwa vier bis sechs Personen kümmert sich seit Jahren darum, dass für die Hochzeitsfeiern alles schön hergerichtet wird. "Heute hatten wir ein bisschen Angst, dass es regnen könnte. Deshalb haben wir für den Empfang ein Zelt aufgebaut", sagt Gisela Ostermann und blickt gen Himmel, wo dichte graue Wolken zu sehen sind.Kurz bevor das Brautpaar aus dem Burghaus tritt, kämpft sich jedoch die Sonne hervor. Das Paar, das aus Wadern im Saarland stammt und sich vor 17 Jahren bei einer Geburtstagsfeier in der Naturpark-Infostelle in Hermeskeil kennenlernte, hat tierische Unterstützung dabei. Cherry, das Pferd der Braut, und Hund Seppel begleiten die frischgebackenen Eheleute. "Seppel hat uns die Ringe gebracht", erzählt Pascal Seyler. Auf den Hals der Stute ist mit bunter Farbe ein Herz gemalt, "Forever" ("Für immer") steht darunter. "Die beiden gehören zur Familie. Wir wollten, dass heute alle zusammen sind an diesem großen Tag", sagt ein Freund des Paares.Für eine kurze Zeremonie geht es nach dem Sektempfang noch einmal hinauf zum Schmiedeturm der Burg. Dort bietet der Förderverein seit einigen Jahren die Möglichkeit, dass Paare ein Vorhängeschloss an ein Treueschloss-Gitter hängen können - als Symbol für ewige Liebe und Verbundenheit. Standesbeamter Wolfgang Nellinger liest dazu Zeilen eines Minnegedichts aus dem zwölften Jahrhundert vor: "Du bist min, ich bin din. Des solt du gewis sin."Nachdem die beiden Brautleute das kleine schwarze Schloss mit ihren eingravierten Namen angebracht haben, folgt noch ein wichtiger Hinweis des Standesbeamten: "Der Schlüssel muss jetzt irgendwo versenkt werden in einem tiefen Gewässer." Vorschlag des Bräutigams: "In der Mosel."Ein Video von der 200. Trauung auf der Grimburg gibt es online unter www.volksfreund.de/videos Informationen zur Geschichte der Burg Grimburg, die Arbeit des Fördervereins und die Hochzeitsfeiern auf der Burganlage gibt es im Internet auf der Seite www.burg-grimburg.de Wer sich für eine standesamtliche Trauung auf der Burg interessiert, kann sich beim Förderverein (Telefon 06503/3603) oder beim Standesamt im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil (Telefon 06503/809-155) melden.