Musik, Mundart, Mittelalter  Gusenburg feiert Geburtstag

An den großen Festumzug zum 500. Geburtstag ihres Heimatorts erinnern sich heute noch viele Gusenburger. „Das war eine tolle Sache“, sagt Ortsbürgermeister Josef Barthen, der die Feier 1967 als Teenager miterlebt hat. „Aber so ein Umzug dauert zwei Stunden – dann ist alles vorbei.“ Die 550-Jahr-Feier wollten die Organisatoren deshalb „etwas anders angehen“, sagt Marco Weber. Ende 2015 begannen die Planungen. Herausgekommen ist ein fünf Tage füllendes Programm (siehe Info).



Vom 14. bis 18. Juni wird gefeiert, rund um den Fronleichnams-Feiertag. Der Termin sei gewählt worden, sagt Weber, um nicht innerhalb kürzester Zeit zwei Großereignisse im Ort stemmen zu müssen. Denn im September steht das Traktortreffen des Lanzclubs an. „Und da werden wieder 300 Helfer gebraucht.“



Kern des Jubiläumsfests ist ein historischer Markttag am Donnerstag, 15. Juni. Eine Agentur, die Ende Juli auch die Mittelaltertage im Trierer Palastgarten organisiert, hat den Kontakt zu einer Profi-Truppe hergestellt. Die Schausteller werden Gusenburg einen Tag lang in einen mittelalterlichen Markt verwandeln. „Dann sperren wir das ganze Dorf für den Verkehr“, sagt Erwin Weber.



55 Einzelgruppen werden auf dem Dorfplatz und rund um die Kirche mittelalterliches Leben nachstellen. „Es gibt Gaukler, Zauberer, Falkner, Schaukämpfe, Musik und leckeres Essen “, zählt Ortschef Barthen auf. „Und abends eine spektakuläre Feuershow.“ Auch viele Bürger seien involviert und präsentierten altes Handwerk wie Nagelschmiedekunst. Der Karnevalsverein betreibe einen Weinstand. „Man kann auch Gerichte probieren, die man hier von früher kennt“, sagt Erwin Weber. Unter Mittelalterfans habe sich der Markttag schon herumgesprochen, weiß Marco Weber. Die zum Jubiläum eingerichtete Facebook-Seite habe „8000 Gefällt-mir-Angaben in nur zwei Tagen“ erreicht. Bei gutem Wetter hoffe er auf „5000 Besucher – das wäre ein Traum“.



Auch mit dem restlichen Programm wollen die Gusenburger ein breites Publikum ansprechen. Zur Eröffnung am Mittwochabend gibt es gleich zwei Konzerte. Erst lädt der Musikverein Lyra zur Rock-Pop-Nacht ein, danach steht die bekannte Coverband Klimaschock auf der Bühne. „Damit ziehen wir auch das junge Publikum an“, sagt Marco Weber. Den Freitagabend gestalten einige der kleinsten Dorfbewohner mit. Im Zelt am Sportplatz wird dann jede Menge Gusenburger „Platt“ zu hören sein. Marco Weber moderiert das Programm mit Mundart-Vorträgen: „Unsere Kita-Kinder lernen spielerisch den Dialekt, sie werden auch etwas beisteuern. Und wir erzählen viele Geschichten von früher.“ Im Anschluss singen dann die Trierer Mundart-Ikonen von der Leiendecker Bloas ihre Hits.



Der Samstag ist den Vereinen gewidmet. „Kommersabend klang so steif, wir nennen es lieber einen festlichen Dorfabend“, sagt Marco Weber. Mit dabei sein wird Landrat Günther Schartz als Schirmherr. Es gibt Ehrungen und Auftritte von Kinderchor, Musikverein und Garde. Am Vormittag startet ein Fünf-Kilometer-Lauf rund ums Dorf. Ohne Startgebühr geht es durch die Gusenburger Flur. Für Kinder gibt es kürzere Strecken – für alle Teilnehmer eine Medaille. Der Sonntag beginnt mit Hochamt und einer verkürzten Fronleichnams-Prozession. Später können sich die Erwachsenen mit Musik, die Kinder am Spielmobil vergnügen. Am Nachmittag wird eine neue Bambini-Feuerwehr gegründet.



Um das alles vorzubereiten, habe sich nicht nur der Kulturausschuss unzählige Mal getroffen, sagt Erwin Weber. Zusätzlich gebe es Arbeitsgruppen zu Sicherheit, Finanzen und einzelnen Programmpunkten. „Da läuft so vieles im Hintergrund, das muss auf viele Schultern verteilt werden“, sagt Ortwin Zais. Ohne die „vielen engagierten Helfer“ wie etwa das Markttag-Team um Tina Gerstel würde überhaupt nichts funktionieren, betont Ortschef Barthen. Auch die Vereine stünden zusammen, sagt Marco Weber. Um das finanzielle Risiko abzumildern, sei alles über den Gemeindehaushalt abgesichert worden, sagt Barthen. „Es soll für Generationen ein unvergessliches Erlebnis werden – ein Fest fürs ganze Dorf und für unsere Nachbarn.“



Fünf Tage volles Festprogramm



Mittwoch, 14. Juni: 20 Uhr Rock-Pop-Nacht mit Corinna, Pauli & dem MV Gusenburg. 21.30 Uhr: Jubiläums-Rock mit Klimaschock.

Donnerstag 15. Juni: 11 bis 23 Uhr Historischer Markttag im ganzen Ort mit Handwerks-Vorführungen, Schaukämpfen, Livemusik und Feuershow.

Freitag, 16. Juni: 19 Uhr Mundartabend mit Beteiligung der Kita-Kinder, 20.30 Uhr Mundart-Rock mit der Leiendecker Bloas aus Trier.

Samstag 17. Juni: 10.30 Uhr: erster Gusenburger Dorflauf mit Bambini- und Jugendlauf, 19.30 Uhr Festlicher Dorfabend mit Grußwort von Landrat und Schirmherr Günther Schartz, Ehrungen und Aufführungen von Kinderchor, Musikverein und Garden; Livemusik mit California Dreams.

Sonntag 18. Juni: 9 Uhr festliches Hochamt, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal, 10 Uhr Fronleichnamsprozession, 11.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem MV Geisfeld, 12 Uhr gemeinsames Mittagessen, 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen, Socceranlage und Spielmobil für die Kleinen, 16 Uhr Gründung einer Bambini-Feuerwehr, 17 Uhr Tombola mit Geldpreisen (höchster Preis 1500 Euro).



Zentraler Veranstaltungsort ist das Festzelt am Sportplatz. Details zum Programm gibt es auf der Internetseite www.550-gusenburg.de und auf der Facebook-Seite facebook.com/550JahreGusenburg

Wer beim Dorflauf mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an dorflauf@gusenburg.de anmelden.