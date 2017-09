Nach Amtsende des Bürgermeisters: VG-Rat Hermeskeil schlägt Harmut Heck als Übergangs-Chef vor

Das Abstimmungsergebnis im Hermeskeiler Verbandsgemeinderat fiel am Mittwochabend eindeutig aus: Einstimmig haben sich die Ratsmitglieder dafür ausgesprochen, den ersten VG-Beigeordneten Hartmut Heck (CDU) als Beauftragten für die Verbandsgemeinde zu bestellen. Er soll vom 1. April 2018 bis zum 30. Juni 2019 die Aufgaben des Bürgermeisters wahrnehmen.



Hintergrund dieses Vorschlags ist die laufende Kommunalreform. Die Verbandsgemeinde Hermeskeil wird aller Voraussicht nach Orte der aufzulösenden VG Thalfang am Erbeskopf aufnehmen. Deshalb ist von einem deutlichen Anstieg der Einwohnerzahl auszugehen – und dies würde zugleich auch die Neuwahl von Rat und Bürgermeister der dann neu gebildeten Verbandsgemeinde bedeuten. Der amtierende Bürgermeister, Michael Hülpes (CDU), scheidet Ende März aus dem Amt.



Ein Nachfolger hätte diesen Herbst gewählt werden müssen. Der Hermeskeiler VG-Rat hat allerdings im März beschlossen, diese bevorstehende Wahl zu verschieben, bis die Kommunalreform und die damit einhergehenden Gebietsveränderungen abgeschlossen sind. Das Land hat dies im Mai in einem Gesetz festgeschrieben. Darin heißt es, dass bis zum 30. Juni 2019 kein neuer Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Hermeskeil gewählt werden soll. Nach dem Ende der Amtszeit des jetzigen Rathaus-Chefs soll für die Übergangszeit eine vom Kreis beauftragte Person die Aufgaben des Bürgermeisters erfüllen. Wie Bürgermeister Michael Hülpes in der Ratssitzung am Mittwoch mitteilte, hatte der Landrat des Kreises Trier-Saarburg den Verbandsgemeinderat um einen Vorschlag gebeten, wer die Beauftragten-Position übernehmen solle.



Hartmut Heck (CDU) galt bereits vor der Sitzung als Favorit. „Es gibt dabei den Aspekt der demokratischen Legitimierung, die der Beauftragte mitbringen sollte“, erinnerte Hülpes. Wenn der amtierende Bürgermeister ablehne, sei der erste Beigeordnete der naheliegende Kandidat. Heck (60), der in Züsch lebt und in Trier bei der Kriminalpolizei arbeitet, bedankte sich für die einstimmige Empfehlung des Rats: „Vielen Dank für das Vertrauen. Wir wissen alle, dass wir in dem vor uns liegenden Zeitraum noch dicke Bretter zu bohren haben. Dafür werde ich meine ganze Kraft einsetzen, hoffe aber auch auf die Unterstützung des Rats.“ Ob Hartmut Heck tatsächlich zum Beauftragten berufen wird, darüber entscheidet nun der Landrat.