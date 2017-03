Nach Bürgerentscheid in der Verbandsgemeinde Kell am See sind nun die Räte gefragt

Die Bürger hatten am Sonntag das Wort – und sie haben die Weichen für wichtige politische Entscheidungen in der Verbandsgemeinde (VG) Kell am See gestellt: Beim Thema Kommunalreform entschieden die Bürger der Ortsgemeinde Kell mehrheitlich, dass die Verhandlungen mit der VG Saarburg über eine Fusion mit der gesamten VG Kell weitergehen sollen. Das Ziel einer Bürgerinitiative, der Wechsel des Orts Kell in die VG Hermeskeil, wurde abgelehnt Beim zweiten Thema waren alle VG-Bürger gefragt. Sie stimmten mehrheitlich dafür (siehe Tabelle), dass die vom VG-Rat geplante Schließung der Grundschulen in Hentern und Mandern umgesetzt wird und nur die Standorte Zerf und Schillingen erhalten bleiben.Der große Zuspruch für ihre Positionen freut die Politiker in Orts- und Verbandsgemeinde. Sie hatten den Entscheid auch zur Abstimmung über das Vertrauen der Bürger in ihre Arbeit erklärt. „In beiden Fällen sind die Räte bestätigt worden“, stellt VG-Chef Martin Alten (CDU) fest. Dies sei „eine Stärkung für die Mandatsträger“. Ortsbürgermeister Markus Lehnen (CDU) lobte am Sonntag die hohe Wahlbeteiligung, die in Kell bei 65 Prozent lag. Anders als bei sonstigen Kommunalwahlen habe man „viele jüngere Leute erreicht“, von denen auch einige über soziale Netzwerke zur Stimmabgabe aufgerufen hätten. „Es haben sich viele stark engagiert.“ Dass so viele abgestimmt haben, wertet auch die unterlegene Bürgerinitiative als positiv. „Es war richtig, die Bürger abstimmen zu lassen“, sagt Horst Glessner. Mitstreiter Dittmar Lauer sieht nun Mainz am Zug, wo letztlich über die Fusion entschieden werde. „Das Land muss wissen, ob es seine Raumplanung samt Stärkung des Mittelzentrums Hermeskeil ernst meint.“Die Fusionsgespräche mit der VG Saarburg laufen und können laut Bürgermeister Alten ungestört fortgesetzt werden: „Durch das Votum in Kell kehrt jetzt Ruhe ein.“ Seit Januar loten Vertreter beider Seiten einmal im Monat aus, wie sich Strukturen von Tourismus, Werken, Feuerwehr, Schulen, Personal und Finanzen zusammenfügen lassen. Laut Alten stehen drei Sitzungen bis zum Sommer aus. Dann soll klar sein, „ob es ein Erfolg wird“.Die VG-weite Entscheidung über die Schulschließungen fiel knapper aus. Den stärksten Widerstand gab es in den direkt betroffenen Dörfern. Er reichte aber nicht aus: 54,01 Prozent der Bürger, die abgestimmt hatten, befürworteten die VG-Pläne, 45,99 Prozent waren dagegen.Von den insgesamt 1886 Ja-Stimmen kamen allein 1374 aus Kell, Schillingen und Zerf (siehe Tabelle). In Mandern gingen 61 Prozent der Stimmberechtigten zur Urne, davon stimmten rund 90 Prozent gegen die Aufgabe ihrer Schule. In Hentern und Baldringen dagegen nahm nicht einmal die Hälfte der Bürger ihr Abstimmungsrecht wahr. In Lampaden lag die Beteiligung bei 34,7 Prozent. „Das ist tief traurig“, sagt Michael Marx, Ortsbürgermeister in Hentern. Es sei „mehr als schade, dass man die Leute in den eigenen Dörfern nicht mobilisieren konnte“. Er wolle nun „mit voller Kraft“ den Bau eines Bürgerhauses in Hentern angehen.Der Manderner Ortschef Tim Kohley (CDU) kritisiert, „dass sich die VG ohne Not die eigene Infrastruktur kaputtmacht“. Von der Entscheidung profitierten nur die großen Orte. Er befürchte, dass sich der Wahlausgang „auf das Zusammenleben zwischen den Dörfern negativ auswirken könnte“. Henterns Elternsprecherin Miriam Grünewald-Kneer fordert vom VG-Rat, den Eltern nun die Umsetzung seines Konzepts zu erklären.Bevor das Verfahren zur Schließung der Schulen eingeleitet wird, verlangt die Landes-Schulbehörde von der VG die Klärung offener Fragen. Die neuen Schulbezirke Zerf und Schillingen sind noch nicht exakt definiert. Zudem ist offen, ab wann die Schüler in Hentern nicht mehr unterrichtet werden sollen. Laut Alten tagt der VG-Rat voraussichtlich am 6. April. Dann wolle man diese „Hausaufgaben erledigen“ und klären, ob eine Schließung Henterns zum Schuljahr 2017/18, wie es im Beschluss steht, umsetzbar sei.