Naturschützer kritisieren Geländewagen-Fahrten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Reinsfeld

Der Wachtelweizen-Scheckenfalter liebt Halbtrockenrasen an buschreichen Hängen. Nektar saugt der auf der Roten Liste als gefährdet eingestufte Edelfalter an den Blüten der Sumpf-Kratzdistel und der Wiesen-Flockenblume. Auf seinem Speiseplan stehen aber auch Feld-Thymian und Wiesen-Knöterich. Einer der Orte in der Region, an dem der Falter häufiger zu sehen ist, ist der ehemalige Truppenübungsplatz zwischen Hermeskeil und Reinsfeld.



Werner Becker kennt die Fläche sehr gut. Der Leiter der Regionalgruppe Trier des Arbeitskreises Heimische Orchideen (AHO) ist oft dort unterwegs. Umso zorniger ist er, dass jüngst die Gemeinde Reinsfeld den Allrad-Freunden Eifel erlaubt hat, auf der Fläche einen Free-Style-Trial, eine Art Geschicklichkeits-Parcours mit Geländewagen, zu veranstalten. „Mit Allrad-Fahrzeugen durch das Gelände zu fahren, ist weder zeitgemäß noch im Sinne des Umweltschutzes“, kritisiert Becker.



Als er den Platz nach der Veranstaltung Mitte Juli sieht, ist er geschockt. Eine Wiese, „auf der seltene Orchideen wie etwa die Wald-Hyazinthe wachsen“, sei plattgedrückt. Becker fürchtet, dass dieser Standort für die seltene Pflanze auf Dauer verloren ist. Auch ein Blick in die Wasserpfützen treibt ihm die Tränen in die Augen: „Durch das Durchfahren der Tümpel wurde so viel Schlamm aufgewirbelt, dass Amphibienlarven keine Chance hatten, zu überleben.“



Der Regionalsprecher des AHO träumt davon, dass Teile des früheren Truppenübungsplatzes als Naturschutzfläche ausgewiesen werden. Um das Verfahren vorzubereiten, ist Becker immer wieder in dem Gebiet unterwegs, um Arten zu erfassen. „Wir haben hier verschiedene Biotope, die sich zu einem vielseitigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen zusammenfügen“, sagt Becker.



André Wienke versteht die Kritik an der Trial-Veranstaltung nicht. Der Vorsitzende der Allrad-Freunde Eifel sagt: „Wir heizen nicht einfach durch die Landschaft. Beim Trial müssen die Fahrer Geschicklichkeitsaufgaben erfüllen, etwa Hindernisse mit ihren Fahrzeugen überwinden.“ Damit der Verein schon in der Vergangenheit das Gelände für solche Trial-Veranstaltungen nutzen durfte, habe man stets eng mit den Behörden kooperiert und sich an Auflagen gehalten.



Anders als Becker glauben machen wolle, sei das Durchfahren von Pfützen nötig, um auf dem früheren Truppenübungsplatz die Laichgewässer für Amphibien zu erhalten. „Wenn der Boden nicht immer wieder durch aufwirbelnden Schlamm verdichtet würde, würden die Tümpel zu schnell austrocknen“, erklärt Wienke. Das bestätigt auch ein Gutachten von Annette Schäfer. Die promovierte Biologin vom Büro Landschaftsökologische Arbeitsgemeinschaft Trier schreibt darin: „Wichtig ist, ungeregeltes Fahren (Anmerkung der Redaktion: etwa nicht genehmigte Motorcross-Touren) zu reduzieren. Dazu könnte eine regelmäßige Nutzung durch die Allrad-Freunde Eifel beitragen. Dafür können dann Tabuzonen kenntlich gemacht und dauerhaft abgesperrt werden.“ Das abgesprochene Befahren der Kleingewässer sorge dafür, dass das Gelände weiterhin für Amphibien ökologisch wertvoll sei.



Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg teilt auf TV-Nachfrage mit, dass die untere Naturschutzbehörde entsprechende Auflagen gemacht habe. Thomas Müller, Pressesprecher des Kreises, bestätigt: „Aus naturschutzfachlicher Sicht wurden vom Veranstalter sensible Laichgewässer entsprechend den Auflagen gesperrt. Nachteile für die Amphibien können so für den Zeitraum der Veranstaltung ausgeschlossen werden."



Werner Becker will weiter dafür kämpfen, dass der Truppenübungsplatz als Naturschutzgebiet ausgewiesen wird. Dazu wird er regelmäßig mit seiner Kamera nach schützenswerten Tieren und Pflanzen Ausschau halten – und nach illegalen Motorrad- und Quadfahrern, die ohne Rücksicht auf die Natur das Gebiet durchkreuzen. Letztere sind auch André Wienke ein Dorn im Auge: „Wir wollen die Landschaft erhalten. Es ärgert uns als Allrad-Freunde, dass wenige, die sich nicht an Auflagen halten, unseren Ruf kaputt machen.