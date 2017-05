Der Tankwagen hat wohl Heizöl in die Kirchstraße in Neuhütten-Muhl geliefert.Danach fuhr dieser los ohne zu bemerken, dass aus dem Schlauch noch Öl auslief. Ein Anwohner, der dort wohnt, versuchte den Fahrer darauf aufmerksam zu machen, doch der fuhr ahnungslos weiter.



Das Heizöl verteilte sich nach bisherigen Angaben durch die Kirchstraße und Talstraße. Ob Öl in die Kanalisation lief, ist nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Hermeskeil, Neuhütten-Muhl und die Polizei Hermeskeil