Paukenschlag in Lampaden: Sieben Ratsmitglieder treten zurück

(cweb) Gerhard Willems, Petra Huwer, Manuela Peters, Klaus-Jürgen Lambert (alle CDU) sowie die Fraktionsmitglieder der GfL (Gemeinsam für Lampaden) Heike Mergens, Pia Linden-Burghardt und Bernd Hermesdorf gaben jeweils kurze Erklärungen ab. Darin äußerten sie unter anderem Vorwürfe gegen den Ortsbürgemeister Martin Marx. „Statt nach vorne zu schauen, verharrst du in der Vergangenheit“, erklärte etwa Bernd Hermesdorf. In den zurückliegenden drei Jahren habe er nicht erkennen können, dass dem Ortsbürgermeister an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat gelegen sei.



Sie habe ihn in der vergangenen Sitzung danach gefragt, wie sich Marx die Zukunft im Gemeinderat angesichts mehrerer aktueller Konflikte vorstelle, sagte Manuela Peters (CDU). Darauf sei der Ortschef eine Antwort schuldig geblieben. Heike Mergens und Petra Huwer legten neben ihrem Mandat auch ihre Ämter als Beigeordnete der Ortsgemeinde nieder.



Marx reagierte auf die Vorwürfe, nachdem die Mitglieder von CDU und GfL den Sitzungssaal verlassen hatten. Er stellte fest, dass der Rat nun nicht mehr beschlussfähig sei. Er schlug aber vor, die Sitzung möglichst bald mit derselben Tagesordnung neu anzusetzen. Zugleich müsse nun anhand der Wahllisten zur Kommunalwahl 2014 ermittelt werden, wer für die zurückgetretenen Ratsmitglieder in das Gremium nachrücke.



Zu den an ihn gerichteten Vorwürfen sagte Marx, diese seien „recht einseitig“. Schließlich führe nicht er allein die Geschäfte der Ortsgemeinde. Zum Vorwurf, er habe auf die Frage nach seiner Vorstellung für eine zukünftige Zusammenarbeit im Rat nicht geantwortet, sagte Marx: „Ich habe dann zu antworten, wenn es ein Erfordernis ist. Wenn es nur um meine Meinung geht, dann kann ich selbst entscheiden, wann ich ein Statement abgebe.“ Für ihn sei dies kein Grund, ein Ratsmandat niederzulegen.



In den vergangenen Monaten war es mehrfach zu Meinungsverschiedenheiten im Lampadener Rat gekommen – zwischen dem Ortsbürgermeister, der dritten Fraktion im Rat (Bürgerliste Lampaden, BGL) und einem fraktionslosen Ratsmitglied auf der einen Seite sowie den Mitgliedern von CDU und GfL auf der anderen Seite. Ein Konfliktpunkt waren beispielsweise die Jahresbeschlüsse der Haushaltsjahre 2011 und 2012, deren Absegnung BGL, Marx und das fraktionslose Ratsmitglied Sebastian Backes verweigern. Die Aufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg hält diese Verweigerung der Beschlüsse für rechtswidrig und hat deshalb per Bescheid angeordnet, dass die Beschlüsse gefasst werden müssen.



Ein Widerspruch der Ortsgemeinde gegen diesen Bescheid war vor wenigen Wochen von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier zurückgewiesen worden. Das Thema stand am Donnerstagabend auf der Tagesordnung des Lampadener Rats, wurde aber aufgrund des Rücktritts der Ratsmitglieder und der damit einhergehenden fehlenden Beschlussfähigkeit des Rats nicht behandelt.