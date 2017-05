Polizei ermittelt wegen zerborstener Bagger-Scheibe

Am Montag hat sich der Mann beim TV gemeldet mit dem Verdacht, die Schäden in der Bagger-Fensterscheibe könnten möglicherweise vom Schuss mit einem Kleinkalibergewehr herrühren. Er habe zudem gehört, dass in der Nähe noch an weiteren Fahrzeugen die Scheiben zertrümmert worden seien.



Laut Pressemitteilung der Polizei Hermeskeil wurde in der Nacht vom 13. auf den 14. Mai, in der Zeit zwischen 18.30 und 9.20 Uhr, neben dem Bagger auch ein Auto in der Alten Kirchstraße nahe der Rettungswache beschädigt. Dort sei eine Seitenscheibe „gewaltsam eingeschlagen“ worden. Es gebe bislang keine Hinweise auf den oder die Täter.



Auf TV-Nachfrage stellt Uwe Konz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, am Montag klar: „In beiden Fällen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.“ Es gebe „keinerlei Hinweise darauf“, dass auf die Fensterscheibe des Baggers geschossen worden sein könnte, sagt Konz. Vor Ort seien weder Projektile einer Waffe gefunden worden noch gebe es „sonst irgendwelche Indizien“, die diesen Verdacht erhärten würden. „Allein dieses runde Loch in der Scheibe“, erläutert der Polizeisprecher, lege „nicht zwangsläufig nah“, dass es durch eine Schusswaffe entstanden sei. Dasselbe „Schadensbild“ könne beispielsweise auch durch einen Schlag mit einem spitzen Zimmermanns-Hammer oder mit einem Nagelbrett entstanden sein. Der Bagger steht auf einer Baustellen am Ende des Ringgrabens, wo derzeit mehrere Wohnungen saniert werden. Laut Konz haben die Ermittler bislang auch keine Hinweise, dass zwischen der Beschädigung des Baggers und der des Wagens in der Alten Kirchstraße „ein Zusammenhang“ bestehe.



Zeugenhinweise zu beiden Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-10 entgegen.