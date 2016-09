Prozess wegen Totschlags: Mann soll in Hermeskeil seine Ehefrau erwürgt haben

Gerichtsakten der Staatsanwaltschaft. (Symbolbild: dpa) Foto: Jens Büttner (dpa-Zentralbild)

(Hermeskeil/Trier) Einem 43-jährigen Mann wird ab heute am Landgericht Trier der Prozess gemacht. Er soll seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Hermeskeil erwürgt haben.