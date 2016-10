Rascheider Bernd Hornetz startet bei internationalen Radrennen und ist immer vorn dabei

Extra

Bei Jedermann-Radrennen kann jeder starten, der sich die Einzel- oder einwöchigen Etappenrennen zutraut. Hornetz, 2009 bis 2013 Teilnehmer der Tour Transalp, tritt bei Rennen an, die im Modus Alpenmarathon und Granfondos für speziell organisierte Teams ausgetragen werden: 2012 war er für das Team Erox (Rheinfelden und Zürich) unterwegs, 2013 bis 2015 für die italienischen Teams „Veloclub - Prestigio“ und „Beraldo“, seit 2016 fährt er für „corratec“, Raubling bei München.

In Italien werde Radsport ganz anders gelebt, begründet Hornetz den Wechsel von 2013. Ermöglicht hatte ihn sein Vorjahressieg beim „NoveColli“ in Cesenatico, dem größten Amateur-Radsportevent Italiens mit 13 000 Teilnehmern. Hornetz, damals 44, siegte als mit Abstand Ältester und als erster Deutscher. 2013 wurde er Straßenradsport-Weltmeister, genauer UCI-Amateurweltmeister der Kategorie 45 bis 49 Jahre. Das Finale in Trento, wo er als „erster Fahrer aller Kategorien“ ins Ziel fuhr, übertrug der Sender Rai live.

Sein Heimatclub ist der RSV Concordia Forchheim, für ihn „sportliche Heimat seit einem Dutzend Jahren“ und „einer der größten und engagiertesten Radsportvereine der Republik“.

Platzierungen jenseits von Rang eins sind bei Bernd Hornetz eine Seltenheit. So fuhr er beispielsweise 2015 „nur zwei zweite Plätze“ ein bei Radrennen „irgendwo in Italien“ und bei der Route Haute, einem Etappenrennen mit knackigen Steigungen, musste er sich gar mit einem achten Platz begnügen. Er sei einfach nicht gut in Form gewesen, kommentiert der gebürtige Rascheider seine Vorjahresergebnisse bei Jedermann-Rennen (siehe Extra) über Alpen- oder Pyrenäenpässe.In das laufende Jahr startete der im Raum Karlsruhe lebende IT-Spezialist richtig durch, obwohl er erst ab Mai trainieren konnte. Bisher habe es „dreimal geklappt“, sagt er ganz bescheiden. Dabei waren es Siege bei renommierten Radmarathons im alpinen Italien und Österreich: Beim Gran Fondo Charly Gaul im Tannheimer Tal und beim Ötztaler Radmarathon Ende August stand der 48-Jährige auf dem Treppchen. Und das Rennsportjahr ist noch nicht zu Ende. „Mal gucken, ob da noch was geht“, sagt Hornetz, der zumindest in den nächsten zwei Jahren dabeibleiben will.Das Training läuft für den Berufstätigen manchmal ganz nebenbei. Vor dem German-Cycling-Cup am Nürburgring ist er zum Beispiel mal eben bei seinen Eltern in Rascheid vorbeigeradelt: 200 Kilometer hin und nach dem Rennen auch wieder zurück. Touren durch die Pfalz und über den Erbeskopf machen dem Radsportbegeisterten Spaß. Dabei kann er sein Training und Besuche in der Heimat, der er sich noch immer verbunden fühlt, kombinieren.Sportlich fordern ihn allerdings ganz andere Routen heraus: „Da stehen dann 200 Kilometer und 4000 bis 5000 Höhenmeter auf dem Programm“. Dass er bei solchen Rennen deutlich jüngere Konkurrenten abhängt, bezeichnet Hornetz als „ziemlich gut“. Es sei schon etwas Besonderes, mit einem Rennen beim Ötztaler Radmarathon in die „Annalen des Hobbyradrennsports“ auch damit einzugehen, „dass das mit 48 Jahren noch funktioniert“. Dennoch sieht er seine Erfolge (siehe Extra) nicht nur als rein persönliche Leistung. Er habe von Geburt an ein größeres Herz – auch ohne zuvor Leistungssport betrieben zu haben.Erst mit 32 Jahren entdeckte der gebürtige Hochwälder den Radsport für sich, als Ausgleich für zu wenig Bewegung im Beruf. Nach dem Kauf seiners ersten Mountainbikes schloss er sich einer Gruppe an. Denn „Radfahren und Naturerlebnis“ sind ihm ebenso wichtig wie Gemeinschaft. Außerdem hofft er so, möglichst lange gesund zu bleiben. Darauf achtet er auch im Rennen: „Ich fahr nicht auf Teufel komm raus und mach bei Abfahrten auch mal langsam.“