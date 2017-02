Im Hochwald gab es am Abend des Rosenmontags schwere Gewitter, Sturm und Hagel. Laut Feuerwehr stürzten an verschiedenen Orten in der Region Bäume um.



Zwischen Greimerath und Zerf sind auf der B 268 drei Fichten auf die Straße gestürzt. Sie haben zwei vorbeifahrende Autos unter sich begraben. Nach bisherigen Informationen kamen die Fahrer mit dem Schrecken davon.



Die Straße bleibt noch bis etwa 20.45 Uhr gesperrt. Die Rettungskräfte müssen die Bäume von der Straße räumen und die beschädigten Fahrzeuge abtransportieren.



Nach Rücksprache mit der Feuerwehr seien in der Region vereinzelt Bäume umgestürzt. Es gebe allerdings nicht mehr Einsätze als sonst auch, heißt es gegen 20.20 Uhr aus der Leitstelle.