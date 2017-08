Schwerer Unfall: B 407 bei Hermeskeil gesperrt

Nach derzeitigen Informationen sind offenbar zwei Autos in den Unfall verwickelt. Demnach sei laut Zeugenaussagen, so die Polizei vor Ort, ein von Abtei in Richtung Autobahn fahrendes Auto offenbar in die Gegenrichtung auf der B 407 geraten und habe dabei ein entgegenkommendes Auto berührt. Dieses habe sich dann gedreht und sei in die Böschung geprallt, wo es sich zwei Mal überschlug. Der verletzte Fahrer sei von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Auto befreit worden. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt. Die Bundesstraße ist wegen der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.