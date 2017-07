Seefest in Kell am See lockt 5000 Kauflustige

Kell am See Zur bereits 6. Auflage des Seefestes am Ufer des Stausees in Kell am See hatten das Hochwald-Ferienland und dessen Partner eingeladen. 110 Marktbestücker hatten sich für den Bauern- und Handwerkermarkt angemeldet, der auch in diesem Jahr zentraler Bestandteil des Seefestes war. Wie bereits in den beiden vergangenen Jahren waren dabei die Angebote der Händler auf dem zwei Kilometer langen Seeuferweg um den gesamten See verteilt.Der Keller Bauern- und Handwerkermarkt ist immer noch der größte touristische Höhepunkt im Hochwald. So zog er auch in diesem Jahr wieder Tausende von Besuchern an. Das Wetter spielte mit, und der See spiegelte den himmlischen Glanz wider. Die Marktleute hatten, beginnend auf dem Gelände des Anglervereins auf dem Panoramaweg um den See bis hin zum Seehotel und dem ehemaligen Seehaus (heute Hau’s am See), auf dem Wanderparkplatz in der Nähe des Fronhofs sowie am Landal-Ferienpark ihre Stände aufgebaut. Natürlich diente der Rundweg den Besuchern auch als Spazier- und Erholungsweg, während sie sich ständig über die Angebote informieren konnten. Und die gab es reichlich. Von Schmuck, Keramik, Haushaltswaren aus Holz, Töpferarbeiten bis hin zu selbst genähten Kleidern und selbst gefertigten Kerzen war alles dabei. Ein Bäcker produzierte seine Waren an Ort und Stelle und gab den Besuchern Einblick in seine Berufspraxis. Gregor Kant aus Saarbrücken offeriert Figuren aus Stein. "Ich komme schon seit mehreren Jahren hierher und mache das immer wieder gerne. Ein schönes Event ist diese Veranstaltung."Ein umfangreiches Rahmenprogramm, das neben den Marktbestückern für zusätzliche Unterhaltung sorgte, hatten die Veranstalter zusammengestellt: Die Band Timeless mit Classic-Rock, die Coverband Gin & Tonic und Unterhalter Jogi Scherbaum sorgten an unterschiedlichen Standorten und zu unterschiedlichen Zeiten für gute Musik, und die Kinder hatten Gelegenheit, sich auf einer Hüpfburg zu amüsieren oder am Kinderschminken teilzunehmen.Die ansässigen Gastronomen und der Angel- und Gewässerschutzverein sorgten für das leibliche Wohl der Gäste. Herbert Schindler aus Hermeskeil ist seit Beginn eifriger Besucher des Seefestes. "Ich habe mit meiner Frau Brigitte die Entwicklung mitverfolgt und bin begeistert, was bis heute daraus entstanden ist."Walburga Meyer, Geschäftsführerin von Hochwald Ferienland Kell am See, die das Keller Seefest federführend veranstaltete, zeigte sich äußerst erfreut über den Zuspruch der Gäste. "Alles lief prima. Veranstalter und Aussteller sind sehr zufrieden. Die Resonanz war mit über 5000 Gästen riesig, und die Aussteller haben sich zum größten Teil schon heute für das kommende Jahr vormerken lassen."