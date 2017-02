"The Hochwald Knight" - Ein Held, der Mut und Freude macht

Helden sind derzeit sehr aktiv in der Region. Und das nicht nur, weil Karnevalsvereine sie als Sessions-Motto entdeckt haben. Sie waren auch gefragt für die Aktion "Dominic sucht Helden!". Dazu hatte ein an Blutkrebs erkrankter Junge aus Hermeskeil aufgerufen, nachdem für ihn selbst ein Knochenmarkspender gefunden worden war (TV vom 14. Februar). Dem Appell folgten gut 100 Menschen - darunter ein ganz berühmter Held. Mit "Batman - the Hochwald Knight" machte sich zwar nicht das Original aus Hollywood auf den Weg. Doch Daniel Ruel Figueiras aus Schillingen ist ähnlich ambitioniert wie der Comic-Held, in dessen Rolle er mit wachsender Begeisterung schlüpft.Seit etwa einem Jahr "fliegt" er durch die Region, um vor allem Kindern mit seinem Auftritt eine Freude zu machen. Er will, dass sie "ein einmaliges Erlebnis haben". Denn sie sind natürlich begierig, sich fotografieren zu lassen mit Batman, der dafür um eine kleine Spende für krebskranke Kinder bittet.Den Hochwald-Helden motiviert aber noch etwas anderes. Er will Menschen, die lebensbedrohlich erkrankt sind, und auch deren Angehörigen und Freunden Mut machen, "damit die Leute nicht aufgeben, damit sie Hoffnung haben". Da er selbst schon früh seine Mutter verloren habe, die an Krebs litt, könne er nachempfinden, wie sich Menschen in einer solchen Situation fühlten.Die Idee, sich als Batman zu engagieren, ergab sich für den Restaurantfachmann zufällig. Denn in das Kostüm des amerikanischen Comic-Helden schlüpfte er erstmals vor zwei Jahren "aus Jux und Dollerei an Karneval". Von da an ließ ihn die Idee nicht mehr los, mit solchen Gastspielen vielleicht etwas Gutes tun zu können. Batman sei ja eine Figur, die Hoffnung schenke, begründet er. Und da es Kindern gefällt, wenn er auftaucht, hat er inzwischen sein "Herz dran verloren", ihnen diese Freude zu machen. Offensichtlich legte sich der von seiner Verkleidungsrolle begeisterte "Cosplayer" auf einen Charakter fest, der zu ihm passt. Und sein Kostüm wurde sogar bei einem Besuch der Messe Comic Con in Dortmund gelobt.Nach dem Auftritt für Dominic steht der nächste für "Batman - the Hochwald Knight" unmittelbar bevor. An Fastnachtsdienstag, 28. Februar, besucht er die Kinderkappensitzung in Waldweiler ab 15.11 Uhr in der Teufelskopfhalle. Die Spenden, die er dort sammeln wird, sind für die Trierer Villa Kunterbunt bestimmt. Eine weitere Aktion für die Villa, Ende Juli in Trier, ist bereits geplant, aber noch nicht in trockenen Tüchern.Über deren Seite fand der Hochwald-Batman bereits Unterstützung. Beim Auftritt in Hermeskeil begleitete ihn Michelle Sophie Liebe, Cosplayerin aus Konz, als "gute" Harley Quinn und offensichtliche "Ex" von Batman-Schurke "Joker". Auch für sie wird es wohl nicht bei dem einen Gastspiel bleiben: "Die Kinder haben ihren Spaß - und ich kann mit meinem Hobby was Gutes tun."Aktuelle Informationen zum Hochwald-Helden gibt es hier: www.facebook.com/ theHochwaldKnight