Trotz Regen und Kälte kommen mehr als 8000 Besucher zum Hermeskeiler Bauernmarkt (Fotos)

Am Stand von Roland Weichenhain ist am Vormittag schon einiges los. Kerstin Konarski und Michael Hau haben gerade zwei Flaschen Likör erstanden: Geschmacksrichtung Sanddorn und Schoko-Chili. „Wir kommen jedes Jahr zum Markt und freuen uns immer schon drauf“, sagen die Besucher aus Waldrach.106 Aussteller bieten an diesem Sonntag beim Hermeskeiler Handwerker- und Bauernmarkt ihre Produkte aus dem Hochwald, der Eifel und dem Saarland an. Die kühlen Temperaturen am Morgen freuen vor allem die Händler, die Mützen, Schals und warme Socken verkaufen. Aber auch Spirituosenhändler Weichenhain aus Zerf ist zufrieden: „Für Schnaps ist das genau das richtige Wetter“, sagt er und lacht. 40 verschiedene Sorten hat er dabei, die Kunden dürfen alles probieren. Dem Bauernmarkt ist der Zerfer seit vielen Jahren treu: „Hier ist immer Betrieb, das vielfältige Angebot hat sich herumgesprochen.“Neben Kleidung, selbst gefertigten Lebensmitteln, Schmuck und Herbstdekoration gibt es auch viel zu erleben. Der Förderverein des Hochwaldmuseums zeigt, wie Äpfel zu süßem Viez verarbeitet werden. Am Neuen Markt führt Korbflechter Wolfgang Gladziewski sein Handwerk vor, in der Fußgängerzone wird gedrechselt. Um die Mittagszeit zieht ein Regenschauer über die Stadt, die Straßen leeren sich ein wenig. Ab 14 Uhr strahlt jedoch die Sonne vom Himmel, und vor den Ständen ist kaum noch ein Durchkommen für Markus Linn aus Pölert mit seinem Glanrind-Ochsengespann. Von dem Andrang profitieren auch die Geschäfte in der Innenstadt, die von 12 bis 17 Uhr geöffnet haben.Bei Bäckermeister Paul Carra aus Reichbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) probieren die Besucher frisch gebackenes Brot aus Natursauerteig. „Wir haben treue Stammkunden, die schon im Voraus bestellen“, sagt Carra, selbst Stammgast des Markts. „Heute kommt es mir sogar noch voller vor als in den letzten Jahren.“Vor der Sparkasse sind alte Traktoren geparkt. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält jedoch ein Gefährt von 1923, das vor dem Feuerwehrmuseum feierlich übergeben wird. Es handelt sich um eine motorbetriebene und auf eine Kutsche montierte Feuerspritze aus Bayern. Das neueste Exponat des Museums haben Mitglieder des Fördervereins mit finanzieller Hilfe der Karl-und-Katharina-Heil-Stiftung restauriert. „Das ist ein sehr seltenes Gerät. Wir sind stolz, dass wir es in die Ausstellung aufnehmen können“, sagt Vereinschef Christoph Unger.Zufriedene Gesichter sieht man auch in der Donatusstraße bei den 17 Ausstellern des ersten Hermeskeiler Mädchenflohmarkts. Diese besondere Form des Flohmarktes ist für Mädchen und junge Frauen gedacht, die gebrauchte Kleider, Taschen, Schuhe und anderes verkaufen wollen. Laura (15) und Alisha (10) Kolling aus Abtei haben auch Bücher und Stofftiere im Angebot. „Es war heute Morgen etwas kalt“, sagt Laura. „Aber es hat sich für uns gelohnt.“Das Experiment ist geglückt, findet auch Claudia Fuchs, Chefin der Touristinformation, die den Mädchenflohmarkt organisiert hat. „Wenn die Mädels das wollen, können wir das gern wiederholen.“ Auch die Aussteller des Bauernmarkts seien schon am frühen Nachmittag „sehr zufrieden“ gewesen. „Die Stadt ist voll, es wird viel gekauft – was will man mehr.“ Die Besucherzahl sei schwer zu schätzen, aber Fuchs ist sicher: „Im letzten Jahr waren es 8000, das Niveau haben wir gehalten, sogar eher noch ein Plus erreicht.“