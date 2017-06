Der Mann war laut Polizei in einer Gruppe von weiteren Motorradfahrern auf der Bundesstraße 268 unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier streifte er den Angaben zufolge zwei entgegenkommende Autos, kam zu Fall und kollidierte seitlich mit einem ebenfalls entgegenkommenden LKW. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus gebracht.