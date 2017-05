Vier Autos kollidieren bei Unfall auf der B 268 - Vier Menschen verletzt (Fotos)

Auf der B 268 zwischen Trier und Zerf ist es am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr auf Höhe Steinbachweiher zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vier Autos waren daran beteiligt. Laut Polizei fuhr ein Mercedes mit Anhänger auf der Bundesstraße in Richtung Trier. In einer langgezogenen Rechtskurve brach der Anhänger aus, prallte gegen die Leitplanken und schleuderte auf die Gegenfahrbahn.Ein Luxemburgischer Kastenwagen und ein dahinter fahrendes Auto konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallten frontal in den Mercedes mit Anhänger. Das auf dem Anhänger stehende Auto rutschte dabei mehrere Zentimeter ab. Fahrer und Beifahrer des Unfallverursachers, die beiden Fahrer des Kastenwagens und des weiteren Autos wurden bei dem Unfall verletzt.Nach notärztlicher Versorgung kamen alle vier Verletzten in umliegende Krankenhäuser.Die Fahrspur in Richtung Zerf wurde für den Verkehr gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Dabei kam es zeitweise zu größeren Behinderungen. Alle Autos wurden abgeschleppt.Die Rettungsarbeiten dauerten rund drei Stunden. Im Einsatz war das DRK mit zwei Rettungswagen, der Notarzt und die Polizei Saarburg.