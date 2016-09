Die Kälbchen nutzten die Gelegenheit und brachen aus. Sie seien aber wieder eingefangen worden, berichtete eine Polizeisprecherin in Hermeskeil. «Es hat alles wieder seine Ordnung.»



Die Polizei sucht dennoch Zeugen für die Tat, die zwischen Freitagabend und Samstagmorgen begangen wurde.



Hinweise zu dem Vorfall sind an die Polizeiinspektion in Hermeskeil, unter Tel. 06503/91510, zu richten.